Памела Андерсон: «Съемки в «Плейбое» спасли мне жизнь»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-04-05T09:50:02+03:00

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Памела Андерсон в свои 50 по-прежнему остается секс-символом и «девушкой с обложки». Одно из изданий, которое дало юной Пэмми путевку в жизнь – знаменитый мужской журнал «Playboy». Андерсон появлялась на его обложке 14 раз – больше, чем любая другая модель. Оказывается, обнаженные съемки были для Памелы не просто источником заработка: как призналась модель, они ей были жизненно необходимы.

- В детстве я была болезненно застенчива, - признается блондинка в интервью Us Weekly, – «Playboy» вселил в меня уверенность и сделал сильнее. Это действительно спасло мне жизнь… У меня был внутренний зажим, от которого я хотела избавиться. Знакомство с журналом стало прорывом для меня. Он подарил мне встречи с художниками, активистами и джентльменами. У меня была веселая и дикая жизнь.

Съемки в «Playboy» стали для модели своего рода психотерапией: в детстве и в юности Памела пережила сексуальное насилие, и последствия психологической травмы мучили ее многие годы. У будущей модели было тяжелое и бедное детство, отец сильно пил. В 12 лет Памелу изнасиловал 25-летний друг ее брата. Затем, в 16 лет, она подверглась групповому изнасилованию: над ней надругались шестеро парней, один из которых был ее бойфрендом. Съемки в «Playboy» раскрыли перед Памелой двери в другой мир и одновременно раскрепостили ее. О том, что она стала жертвой насилия, Андерсон молчала долгие годы и рассказала только в 2014 году на Каннском кинофестивале, чтобы поддержать женщин, переживших то же самое.

Актриса появлялась на обложке легендарного журнала 14 раз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас Памела живет на юге Франции – она оставила Голливуд и перебралась к своему 32-летнему бойфренду, французскому футболисту Адилю Рами.

- Жить в Голливуде сложно, - говорит Памела. - Это не самое любимое мое место, но оно связано с бизнесом. Если вы хотите там жить, то играете по правилам. Я счастлива, что сейчас живу во Франции. Предпочитаю расходовать свою энергию другими способами.

После переезда из Штатов во Францию жизнь Памелы кардинально изменилась. Актриса и ее бойфренд живут в уютном коттедже под Марселем – Адиль играет за марсельский клуб «Олимпико». Памела стала преданной болельщицей – хотя раньше совсем не любила футбол. Зато теперь она не пропускает ни одного матча своего парня. Актриса превратилась в примерную домохозяйку – она обожает готовить и сама делает закупки на местном рынке. Памела признается, что она в восторге от французской еды и качества продуктов.

Красавец Адиль называет Памелу роскошной женщиной и уверяет, что его совершенно не заботит 18-летняя разница в возрасте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двое сыновей Памелы остались в США – 20-летний Дилан и 21-летний Брэндон поступили в университеты и живут своей жизнью. У Адиля тоже есть двое детей от прежних отношений с моделью, рекламирующей нижнее белье – его наследники живут с матерью. По словам Андерсон, футболист очень нежен с ней. И они совсем не ощущают разницу в возрасте.

- Адиль очень обо мне заботится, - рассказала Памела, - Мы ведем очень здоровую, по-настоящему чудесную жизнь без ссор и разногласий. У нас обоих есть собственные дети, Адиль очень хороший человек. Что до моего возраста, то женщина может оставаться сексуальной на любом этапе своей жизни. Адиль часто говорит мне в шутку: «Тебе наверное 30 а не 50? Ну-ка покажи мне свои водительские права, ведь это совершенно невозможно. Есть масса более молодых девчонок, как тебе удается так выглядеть?»