Сухумский международный кинофестиваль открылся фильмом известного КВН-щика

СЕГОДНЯ 11:50 2018-04-05T11:54:26+03:00

Режиссер Тимур Тания и сценарист Владимир Фенченко на кинофестивале в Сухуми. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

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Торжественная церемония открытия кинофестиваля проходила в центре Сухума в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера. По красной дорожке в здание театра прошли кинематографисты Абхазии, участники кинофестиваля из России, Бельгии, Германии, Ирана, Испании, Марокко, Словении, Туниса, Франции, Хорватии, Южной Кореи и других стран.

Вспышки фотокамер и возгласы поклонников сопровождали членов жюри и гостей. Среди почётных гостей были актёр и продюсер Александр Тютрюмов, режиссёры Михаил Местецкий и Нигина Сайфуллаева, режиссер Ашот Кещян и продюсер Василий Соловьев.

Начало официальной церемонии было неожиданным – зажигательные абхазские национальные танцы в исполнении артистов Государственного ансамбля «Шаратын» и ансамбля «Кавказ». После выступления молодых танцоров был продемонстрирован ролик с кадрами из фильмов, снятых в красивейших местах Абхазии.

Церемония открытия кинофестиваля проходила в центре Сухума в Государственном русском театре драмы.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Директор Сухумского Международного кинофестиваля, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодёжной политике Тимур Квеквескири поблагодарил за поддержку пришедшего на церемонию Президента Абхазии Рауля Хаджимбу:

- Мероприятия такого масштаба проводится в Абхазии впервые. Это настоящий праздник для нашей республики, для жителей, участников и гостей. Уверен, что участники кинофестиваля продемонстрируют свои яркие таланты. И у жюри будет возможность определить, чьи работы лучше, а кто ещё должен поработать над собой, – сказал Рауль Хаджимба – Сегодня на экране показали киноархив, напомнили, что Абхазия славилась своими возможностями в киноиндустрии. Начало расцвета абхазской киноиндустрии уже положено.

Гостей фестиваля приветствовал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Неизменный элемент открытия кинофорума – представление членов жюри. На сцену вышли шесть известных и авторитетных кинематографистов: народный артист Абхазии, директор киностудии «Абхазфильм», кинорежиссёр и сценарист Вячеслав Аблотия, продюсер Елена Гликман, кинорежиссёр, сценарист и композитор Михаил Местецкий, заслуженный артист РФ, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис, режиссёр, сценарист Владимир Фенченко и председатель жюри – кинорежиссёр, сценарист, продюсер Анна Меликян.

Председатель жюри – кинорежиссёр, сценарист, продюсер Анна Меликян.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Председатель жюри поздравила сухумцев с рождением кинофестиваля, сравнив это событие по значимости с рождением ребёнка.

- Чем больше будет мероприятий, связанных с творчеством и искусством, чем больше будет возможностей познавать жизнь через кино, тем лучше станет этот мир – рассказала Анна Меликян.

В рамках церемонии открытия СМК состоялась премьера фильма «Спасибо деду за победу». Режиссёр, известный КВНщик Тимур Тания представил создателей киноленты – абхазских и российских актёров, членов съёмочной группы. На сцену вышел Вячеслав Аблотия, сыгравший роль священника.

Тимур Тания сообщил, что основа сюжета фильма – это история его детства, его отношения с дедушкой – участником Великой Отечественной войны.

- Эти люди восприняли мою историю как свою, выкладывались, работали, не жалея себя. Я счастлив, что этот день настал! – сказал Тимур Тания.