Сухумский международный кинофестиваль открылся фильмом известного КВН-щика
Торжественная церемония открытия кинофестиваля проходила в центре Сухума в Государственном русском театре драмы имени Ф.А. Искандера. По красной дорожке в здание театра прошли кинематографисты Абхазии, участники кинофестиваля из России, Бельгии, Германии, Ирана, Испании, Марокко, Словении, Туниса, Франции, Хорватии, Южной Кореи и других стран.
Вспышки фотокамер и возгласы поклонников сопровождали членов жюри и гостей. Среди почётных гостей были актёр и продюсер Александр Тютрюмов, режиссёры Михаил Местецкий и Нигина Сайфуллаева, режиссер Ашот Кещян и продюсер Василий Соловьев.
Начало официальной церемонии было неожиданным – зажигательные абхазские национальные танцы в исполнении артистов Государственного ансамбля «Шаратын» и ансамбля «Кавказ». После выступления молодых танцоров был продемонстрирован ролик с кадрами из фильмов, снятых в красивейших местах Абхазии.
Церемония открытия кинофестиваля проходила в центре Сухума в Государственном русском театре драмы.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Директор Сухумского Международного кинофестиваля, председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодёжной политике Тимур Квеквескири поблагодарил за поддержку пришедшего на церемонию Президента Абхазии Рауля Хаджимбу:
- Мероприятия такого масштаба проводится в Абхазии впервые. Это настоящий праздник для нашей республики, для жителей, участников и гостей. Уверен, что участники кинофестиваля продемонстрируют свои яркие таланты. И у жюри будет возможность определить, чьи работы лучше, а кто ещё должен поработать над собой, – сказал Рауль Хаджимба – Сегодня на экране показали киноархив, напомнили, что Абхазия славилась своими возможностями в киноиндустрии. Начало расцвета абхазской киноиндустрии уже положено.
Гостей фестиваля приветствовал Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Неизменный элемент открытия кинофорума – представление членов жюри. На сцену вышли шесть известных и авторитетных кинематографистов: народный артист Абхазии, директор киностудии «Абхазфильм», кинорежиссёр и сценарист Вячеслав Аблотия, продюсер Елена Гликман, кинорежиссёр, сценарист и композитор Михаил Местецкий, заслуженный артист РФ, режиссёр театра и кино Сергей Пускепалис, режиссёр, сценарист Владимир Фенченко и председатель жюри – кинорежиссёр, сценарист, продюсер Анна Меликян.
Председатель жюри – кинорежиссёр, сценарист, продюсер Анна Меликян.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
Председатель жюри поздравила сухумцев с рождением кинофестиваля, сравнив это событие по значимости с рождением ребёнка.
- Чем больше будет мероприятий, связанных с творчеством и искусством, чем больше будет возможностей познавать жизнь через кино, тем лучше станет этот мир – рассказала Анна Меликян.
В рамках церемонии открытия СМК состоялась премьера фильма «Спасибо деду за победу». Режиссёр, известный КВНщик Тимур Тания представил создателей киноленты – абхазских и российских актёров, членов съёмочной группы. На сцену вышел Вячеслав Аблотия, сыгравший роль священника.
Тимур Тания сообщил, что основа сюжета фильма – это история его детства, его отношения с дедушкой – участником Великой Отечественной войны.
- Эти люди восприняли мою историю как свою, выкладывались, работали, не жалея себя. Я счастлив, что этот день настал! – сказал Тимур Тания.