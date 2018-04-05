2018-04-05T13:02:28+03:00
Звезды

Унижала при друзьях, выливала горячий чай на голову: бывший муж Виктории Дайнеко впервые заговорил о причинах развода

Дмитрий Клейман дал откровенное интервью
Ольга АНТОНОВА
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По словам Клеймана, певица агрессивно себя велаПо словам Клеймана, певица агрессивно себя велаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Осенью 2017 года певица Виктория Дайнеко и музыкант Дмитрий Клейман развелись официально. Разъехалась и перестала жить вместе пара еще за год до этого. Причиной расставания сама выпускница «Фабрики звезд» называла неверность благоверного, рассказав в одном из постов, что во время их брака он переписывался с одной из ее подруг. И переписка эта была жаркой. Сам Клейман долгое время никак не комментировал расставание со звездой. И вот только недавно дал откровенное интервью одному из изданий, где рассказал всю правду о своих отношениях с известной певицей. По словам музыканта, у них с Викторией всегда были непростые отношения, а беременность и рождение ребенка лишь сильнее испортили характер его жены, которая упрекала мужа из-за того, что он мало зарабатывает.

«Она знала, что выходит замуж за парня, который лишь начинает свой творческий путь. Но после свадьбы начались упреки — все упиралось в деньги. Ей постоянно было их недостаточно, свои аппетиты Дайнеко поубавить не хотела. Пошли беспрерывные оскорбления и упреки», — говорит Дмитрий.

Более того, Виктория чуть ли не поднимала руку на своего супруга. По словам Клеймана, певица агрессивно себя вела — могла унизить при друзьях, вылить горячий чай на голову и толкнуть.

«Я произнес, что нам стоит развестись, и пошел за паспортом, но она преградила дорогу. А когда спокойно отодвинул ее, неожиданно со всей силы оттолкнула меня. Я стоял на кафельном полу, не удержался и, поскользнувшись, ударился о дверной косяк головой. Кровь буквально хлестала. Жена так же молча сделала перевязку и уехала на концерт. Я один отправился в больницу зашивать рану», — вспоминает Дмитрий для «7 Дней».

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