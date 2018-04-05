Сергей Жуков показал взрослую красавицу-дочь от первого брака

СЕГОДНЯ 13:27 2018-04-05T13:32:18+03:00

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Мало кто знает, что до встречи с Региной Бурд, с которой Сергей Жуков счастливо живет в браке больше десяти лет, солист группы «Руки вверх» был женат на Елене Добындо. И в этом браке у него появилась дочка – Александра. 4 апреля девушке исполнилось 17 лет. Артист трогательно поздравил именинницу через свой инстаграм.

«17 лет назад моя жизнь изменилась… На свет появилась ты — моя первая, долгожданная доченька. Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками… И пусть ты сейчас далеко, на другом континенте — и я не могу прижать тебя к себе и сказать тебе все эти слова, но я уверен, что ты это чувствуешь и знаешь: ты — часть меня. И так будет всегда. Потому что ты — моя доченька, а я — твой папа. Я люблю тебя, Сашенька? и поздравляю тебя с днем рождения!!! Уже совсем скоро я тебя расцелую и ты расскажешь мне все все свои новости. Ну, а пока лови самые теплые и добрые поздравления и знай, что папа всегда рядом. В любую секунду… Будь счастлива и пусть к тебе летят огромные лучи моей любви! С днем рождения, доченька!», — написал лидер группы «Руки Вверх» в микроблоге.

sezhukov 17 лет назад моя жизнь изменилась... На свет появилась ты - моя первая, долгожданная доченька @sasha.zhukova . Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками... И пусть ты сейчас далеко, на другом континенте и я не могу прижать тебя к себе и сказать тебе все эти слова, но я уверен, что ты это чувствуешь и знаешь -ты часть меня... И так будет всегда. Потому, что ты моя доченька, а я твой папа. Я люблю тебя, Сашенька и поздравляю тебя с днем рождения!!! Уже совсем скоро я тебя расцелую и ты расскажешь мне все все свои новости:) Ну а пока, лови самые теплые и добрые поздравления и знай, что папа всегда рядом. В любую секунду... Будь счастлива и пусть к тебе летят огромные лучи моей любви! С днем рождения, доченька! @Sasha.zhukova

К слову, старшая наследница Сергея Жукова прекрасно ладит не только с детьми отца, но и с его супругой. Подтверждение тому трогательные семейные фотографии, которые нередко появляются на странице артиста в Instagram

Напомним, во втором браке Жуков воспитывает троих детей: девятилетнюю Нику, семилетнего Энджела и трехлетнего Мирона.