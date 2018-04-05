Куда поехать на майские праздники 2018: 7 пляжных курортов

СЕГОДНЯ 13:45 2018-04-05T13:55:33+03:00

«Комсомолка» сравнила цены, удобство перелета и погоду во время майских праздников на разных пляжах - и вот какой получился рейтинг курортов для первомайской демонстрации купальников

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Про Черное море не пишем по одной простой причине: купаться там в начале мая хорошо разве что с целью закаливания, вода чересчур бордрящая.

Ориентируемся на пакетные туры, а не на самостоятельное бронирование, тоже с простой логикой: недорогие авиабилеты на популярные курорты уже раскуплены теми, кто планирует поездки заранее. А у туроператоров свои чартеры либо блоки мест на регулярные рейсы по давно зафиксированным ценам. И выбор на данный момент очень большой.

В целом же главное — определиться, что для вас важне, реально теплое море либо гуманный бюджет поездки. Получить и то, и другое на майские праздники практически нереально. Не только на Черном море, но и на большинстве куртортов Средиземки вода еще слишком прохладная для заплывов. Египет нынче дороже Эмиратов (это из-за того, что пока возобновили лишь прямые регулярные рейсы в Каир, чартеров на Красное море пока нет).

1. ТУРЦИЯ

В смысле цен конкурентов у Антальи, Кемера и Аланьи нет. Прохладное море компенсируют бассейны при отелях и любимый многими отпускниками формат «Все включено». Больше 60% всех проданных туров на майские праздники приходятся на Турцию, подтверждают эксперты сервиса онлайн-бронирования туров Level.Travel.

Все туроператоры говорят, что спрос на турецкие курорты вырос раза в полтора по сравнению с прошлым сезоном. В 2018 году турки ждут в гости 5 миллионов российских отпускников. И наверняка дождутся.

Погода*: воздух +25, вода +18...+20.

Цена**: от 38 тысяч рублей на двоих в отеле 3* с питанием «Все включено», от 50 тысяч — в отеле 5*.

2. ЭМИРАТЫ

Тут все наоборот: с теплым морем никаких проблем, но цены вдвое выше, чем в Турции. В начале мая еще не должно быть такого палящего зноя, как летом. Впрочем, в Эмиратах кругом кондиционеры.

Если важен именно пляж, а не шопинг или ночная жизнь, обратите внимание на эмираты Рас-аль-Хайма (там, кстати, отелей «Все включено» не мало), Аджман и Шарджу (в Шардже все очень строго по части алкоголя, не всех такой отдых устроит). В этих эмиратах отдых дешевле, чем в раскрученном Дубае с его небоскребами-рекордсменами и прочей роскошью.

Визы, напомню, сейчас ставят прямо в аэропортуи бесплатно. Благодаря чему количество российских туристов на Персидском задиве выросло вдвое: в 2017 году в ОАЭ провели отпуск 995 тысяч наших соотечественников, а в 2016-м - 480 тысяч.

Погода: воздух +36, вода +27.

Цена: от 75 тысяч рублей на двоих в отеле 3* с завтраками, от 108 тысяч - в «пятерке», опять же с завтраками.

3. ТАИЛАНД

Таиланд проигрывает Эмиратам лишь по одному параметру - лететь туда вдвое дольше. До Дубая, Абу-Даби или Шарджи (а во все этигорода ОАЭ есть прямые рейсы из Москвы) около 5 часов, до Бангкока - все десять. Цены примерно одинаковы, даже учетом долгого перелета. Во всяком случае, в Паттайе, на самом массовом и дешевом тайском курорте. Пхукет и Самуи дороже. На Пхукете к тому же и дожди могут подмочить отдых на Первомай.

Отличная пляжная погода и в других странах Юго-Восточной Азии - Вьетнаме, Малайзии. Но Таиланд самый бюджетный вариант в тех краях.

Погода: воздух +34, вода +28.

Цена: 78 тысяч рублей на двоих в отеле 3* с завтраками, от 98 тысяч - в пятизвездочной гостинице.

4. ИОРДАНИЯ

Самый бюджетный маршрут на Красное море — как ни странно, не Египет и не Израиль, а Иордания. Курорт Акаба на Акабском заливе Красного моря. Да, в смысле кораллов и прочих красот подводного мира здесь совсем не то раздолье, что в Хургаде, но все же тепло. В Акабу есть прямые чартеры авиакомпании Nordwind, в том числе и на майские.

Погода: воздух +35, вода +22...+24.

Цены: от 76 тысяч рублей на двоих в отеле 3* с завтраками, от 88 тысяч - в пяти звездах с питанием «Все включено».

5. ИЗРАИЛЬ

На Святой земле есть и Красное море, и Средиземное. За купанием в начале мая - лучше на Красное, в Эйлат, он стоит на Акабском заливе, напротив иорданской Акабы. Лететь можно напрямую до этого курорта, есть также туры в перелетом в Тель-Авив и отдыхом в Эйлате, либо комбинированные программы с экскурсиями и пляжным релаксом после них. Расстояния в Израиле небольшие, так что все варианты удобны.

По сравнению с соседями по Красному морю, Иорданией и Египтом, Израиль дороже. Потому и позади Иордании в нашем рейтинге. Но впереди Египта - благодаря удобным перелетам. Кстати, в прошлом году в Израиле побывали 397 тысяч наших соотечественников.

Погода: в Эйлате воздух +35, вода +22...+24; в Хайфе воздух +23, вода +19...+21.

Цена: от 90 тысяч рублей в отеле 3* без питания, от 145 тысяч - в «пятерке» с завтраками.

6. ЕГИПЕТ

Самолеты в Египет снова летают — прямые рейсы стартуют с 11 апреля. Но пока лишь в Каир. Некоторые туроператоры предлагают поездки с перелетом в Каир и трансфером на автобусе в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Но на автобусе ехать часов шесть, долго и утомительно. Из-за высоких цен на авиабилеты туры тоже непомерно дорогие для Египта. Чартеров на Красное море к майским точно еще не будет, в лучшем случае к осени.

Погода: в Шарм-эль-Шейхе воздух +29, вода +25...+26; в Хургаде воздух +30,вода +26...+27.

Цена: от 86 тысяч рублей в отеле 3* c завтраками, от 106 тысячи - в отеле 5* по системе «Все включено».

7. КРИТ

Греческий остров Крит расположен на самом юге Средиземного моря, ближе к Африке, чем к материковой Европе - так что пляжный сезон тут начинается раньше, чем, например, в Италии или Черногории. По погоде ничем не хуже Кипр и Тунис, но греки берут ценой.

Да, нужна шенгенская виза. Греческое консульство оформляет ее очень быстро за 48 часов, скорее всего, дадут длинный шенген на год или больше (мультвизы составляют 95% всех выданных греками шенгенов, эту цифру назвала консул Греции в РФ Элени Вакали).

Погода: воздух +23, вода +19...+21.

Цена: неделя на двоих в отеле 3* с завтраками - от 46 тысяч рублей, от 62 тысяч в пятизвездочной гостинице с завтраками и ужинами.

* Средняя температура в начале мая согласно климатическим нормам.

**Цена за неделю отдыха на двоих, с перелетом из Москвы и трансфером, по данным крупных туроператоров.