2018-04-05T15:00:50+03:00
Общество

Полицейский хочет обыскать посреди улицы — как себя вести?

Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский
Анна НИКОЛАЕВА
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Почетный адвокат России Леонид ОльшанскийПочетный адвокат России Леонид ОльшанскийФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире программы «Народный адвокат» на радио «Комсомольская правда» по субботам с 16.00 до 18.00 по московскому времени.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА РУКАХ ПОСЛЕ ПОКУПКИ УЧАСТКА

Мы купили земельный участок, зарегистрировали договор купли-продажи через МФЦ в регистрационной палате, других документов нет. Нужно ли нам еще что-то иметь на руках?

Мария

- Если у вас есть участок, который был куплен, то на руках в идеале должно быть три документа: договор купли-продажи, свидетельство о праве собственности на этот участок на ваше имя и кадастровый паспорт участка, то есть его изображение, рисунок.

Аналог свидетельства о праве собственности — это выписка из Реестра прав на недвижимость. Поскольку у вас есть зарегистрированный договор, сейчас нужно написать заявление в Регистрационную палату: прошу выдать выписку из Реестра о праве собственности на мой участок. Кадастровый паспорт желателен, но не обязателен. Главное - документ о праве собственности.

ХУЛИГАНЫ СЛОМАЛИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК

У нас в многоквартирном доме хулиганы сломали мой электросчетчик, который находится на лестничной клетке. За чей счет должны устанавливать новый?

Олег

- Вам нужно либо покупать новый счетчик за свои деньги, либо добиваться возбуждения уголовного дела против хулиганов, привлечения их к ответственности и взыскания стоимости счетчика.

ЕСЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ХОЧЕТ ОБЫСКАТЬ

Если на улице меня увидел полицейский и посчитал подозрительным, хочет обыскать рюкзак и т.п. - какие у него полномочия и как можно защитить свои права?

Антон

- Первое, вежливо скажите: извините, ваша форма полицейского ни о чем не говорит, покажите, пожалуйста, удостоверение. Перепишите оттуда все данные — чтобы знать, на кого жаловаться, если понадобится в дальнейшем. Второе, вам говорят: открой рюкзак. Отвечаете: я готов, но только по протоколу досмотра и с двумя понятыми.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА РАЙОННЫЙ СУД

Подскажите: куда можно пожаловаться на мировой суд? Они полностью игнорируют законы!

Роман

- Все зависит от того, на что вы хотите жаловаться. Если вас не устраивает решение мирового судьи, то жалобу следует подать в районный суд.

Если же вам грубили во время заседаний, не выслали повестку, не дали возможность нанять адвоката, не дали копию решения суда — тогда вам дорога в Квалификационную коллегию судей города или области, где вы живете.

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