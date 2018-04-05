2018-04-05T14:47:03+03:00
Звезды

Александр Малинин подал иск на бывшую жену

Певец возмущен откровениями Ольги Зарубиной
Ольга АНТОНОВА
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Сам Малинин, а также его нынешняя супруга Эмма, от каких-либо комментариев воздерживаютсяСам Малинин, а также его нынешняя супруга Эмма, от каких-либо комментариев воздерживаютсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Малинин, по его собственному признанию, терпел долго. Когда первая его супруга Ольга Зарубина рассказывала как он плохо обходился с ней в браке, он не комментировал. Когда просила в эфире ток-шоу забрать к себе их общую дочь Киру, молчал. Но когда экс-супруга продолжала в эфирах ток-шоу рассказывать, какой непростой была жизнь с певцом, а после призналась, что она ему изменяла – не выдержал и подал на Зарубину в суд.

Звезда намерен отсудить у бывшей благоверной материальный ущерб. Начало судебных разбирательств намечено на конец апреля. Сама певица, комментируя данную информацию, заверяет, что в своих заявлениях говорила только правду и не видит в них ничего оскорбительного.

Дочь Александра Малинина Кира

Дочь Александра Малинина Кира

Тем не менее, она уже наняла адвоката и намерена посещать каждое слушание. Зарубина настроена весьма решительно и, если дело зайдет слишком далеко, намерена подать встречный иск.

Сам Малинин, а также его нынешняя супруга Эмма, от каких-либо комментариев воздерживаются.

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Но надо отдать должное Александру Малинину, он связался с Кирой, стал общаться. В интервью рассказывал, в каких непростых условиях растет ребенок за границей, что у нее нет своего угла и она ютится с бомжами в трейлере. Поэтому оплату учебы певец взял на себя. Но Кира не оправдала доверия и бросила занятия. Ольга Зарубина от таких откровений пришла в ужас, заявив, что, видимо, Малинин и его жена никогда не говорят правды, а это они выдумывают для того, чтобы обелить себя после той программы. И дочь Кира – никакой не бомж, а дипломированный социальный работник, у которой есть отличный бойфренд. (подробности)

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