Анастасия Шубская похвасталась шикарным подарком за 2,8 млн рублей от Александра Овечкина

СЕГОДНЯ 16:29 2018-04-05T17:28:30+03:00

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Александр Овечкин очень трепетно относится к своей супруге и постоянно балует Настю и вниманием, и дорогими подарками. В своем микроблоге он время от времени нежно признается ей в любви, называя жену исключительно «моя половинка» и «моя девочка». И конечно, радует приятными и дорогими подарками. Вот и на днях Шубская похвасталась романтическим сюрпризом от мужа.

Овечкин не просто подарил ей дорогостоящее украшение, но сделал это красиво: выложил сердце из лепестков роз, в центре которого стояла коробка с браслетом Cartier. Стоимость столь дорогого презента в магазинах оценивается в 2,8 миллиона рублей.

Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в 2016 году. До встречи с Настей Александр слыл ловеласом. Он менял девушек, как перчатки. Хоккеист встречался с Викторией Лопыревой, бронзовой призеркой Олимпийских игр Марией Кириленко, гимнасткой Каролиной Севастьяновой, балериной Анной Самсоновой. И это не полный список его любовных побед. Неудивительно, что семья Шубской сначала не одобрила ее выбор, но позже, при более близком знакомстве с хоккеистом, признавалась Вера Глаголева, она поняла, что дочь в надежных и заботливых руках.

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