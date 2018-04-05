Ольга Орлова пригласила блогера в ресторан, чтобы та пощупала ее «импланты»

СЕГОДНЯ 18:12 2018-04-05T18:22:28+03:00

Телеведущая «Дом-2» не на шутку оскорбилась на то, что ее заподозрили в пластике

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Не на жизнь, а в лютом споре за естественность схлестнулись телеведущая «Дом-2» и певица Ольга Орлова с блогером Леной Миро. Последняя на днях опубликовала пост, в котором обвинила исполнительницу в лицемерии. Мол, говорит, что в будущем воспользуется услугами пластических хирургов, а на самом деле «на лице живого места» от инъекции и вмешательств хирургического скальпеля. Орлова молчать не стала и жестко ответила хейтеру.

«У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом... Но сегодня хочу ответить...Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдёте на моем «плоском от природы, как блин, лице - бильярдные шары скул, раздутые губы» и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это.

Давайте согласуем время и место, и проведём с Вами этот незабываемый вечер вдвоём!», - опубликовала пост звезда.

olgaorlova1311 Тут прочла про себя и своё лицо статейку одного блоггера...(листайте фото) Не скрою, была удивлена не столько её бредовым содержанием, сколько ненавистью, которой был пропитан этот текст... У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом... Но сегодня хочу ответить... Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдёте на моем плоском от природы, как блин, лице - бильярдные шары скул, раздутые губы и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это. Давайте согласуем время и место, и проведём с Вами этот незабываемый вечер вдвоём!

Миро в ответ заявила, что Ольге лучше поберечь печень.

«Излишества еды и алкоголя и так сказываются на твоей потрёпанной внешности, а очередное застолье может стать для неё точкой невозврата», - резюмировала блогер и привела фамилию хирурга, который собственно оперировал Орлову. Вот и спору конец. Зачем еще встречаться в ресторане?!

Напомним, на днях, у поклонников певицы вызвало бурное обсуждение пост, где Ольга Орлова опубликовала фотографию сильно похудевшей себя. Тогда она призналась, что ей 40 лет, и она не идеальна, что не мешает ей жить и радоваться каждому дню.

lenamyro Обиженная правдой Ольга Орлова почему-то уверена, что живёт в изоляции в вакууме.