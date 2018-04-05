2018-04-05T18:22:28+03:00
Звезды

Ольга Орлова пригласила блогера в ресторан, чтобы та пощупала ее «импланты»

Телеведущая «Дом-2» не на шутку оскорбилась на то, что ее заподозрили в пластике
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Ольга ОрловаОльга ОрловаФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Не на жизнь, а в лютом споре за естественность схлестнулись телеведущая «Дом-2» и певица Ольга Орлова с блогером Леной Миро. Последняя на днях опубликовала пост, в котором обвинила исполнительницу в лицемерии. Мол, говорит, что в будущем воспользуется услугами пластических хирургов, а на самом деле «на лице живого места» от инъекции и вмешательств хирургического скальпеля. Орлова молчать не стала и жестко ответила хейтеру.

«У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом... Но сегодня хочу ответить...Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдёте на моем «плоском от природы, как блин, лице - бильярдные шары скул, раздутые губы» и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это.

Давайте согласуем время и место, и проведём с Вами этот незабываемый вечер вдвоём!», - опубликовала пост звезда.

olgaorlova1311olgaorlova1311
Тут прочла про себя и своё лицо статейку одного блоггера...(листайте фото) Не скрою, была удивлена не столько её бредовым содержанием, сколько ненавистью, которой был пропитан этот текст... У меня давно выработался иммунитет к людям, копающимся во мне и моей внешности, к хейтерам, и тем кто считает своим долгом написать мне какую-то гадость под каждым постом... Но сегодня хочу ответить... Уважаемая Елена! Я приглашаю Вас в любой ресторан города Москвы на ужин. Помимо вкусной еды и шампанского, обещаю, что Вы будете иметь уникальную возможность пощупать меня полностью, а также подробно изучить моё лицо на предмет уколов, филлеров и швов. Если Вы найдёте на моем плоском от природы, как блин, лице - бильярдные шары скул, раздутые губы и прочее, то ровно на следующий день Вы сможете написать про меня что-нибудь ещё более разгромное, чем это. Давайте согласуем время и место, и проведём с Вами этот незабываемый вечер вдвоём!
18506 отметок «Нравится»1041 комментариевInstagram

Миро в ответ заявила, что Ольге лучше поберечь печень.

«Излишества еды и алкоголя и так сказываются на твоей потрёпанной внешности, а очередное застолье может стать для неё точкой невозврата», - резюмировала блогер и привела фамилию хирурга, который собственно оперировал Орлову. Вот и спору конец. Зачем еще встречаться в ресторане?!

Напомним, на днях, у поклонников певицы вызвало бурное обсуждение пост, где Ольга Орлова опубликовала фотографию сильно похудевшей себя. Тогда она призналась, что ей 40 лет, и она не идеальна, что не мешает ей жить и радоваться каждому дню.

lenamyrolenamyro
Обиженная правдой Ольга Орлова почему-то уверена, что живёт в изоляции в вакууме.
2149 отметок «Нравится»217 комментариевInstagram
lenamyrolenamyro
Главное в жизни это... Продолжите фразу, зайки!
6048 отметок «Нравится»1054 комментариевInstagram
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ
Путин сменил посла России в Израиле
Орешкин: доля государства в экономике приблизилась к 50%
Российские военные впервые получат танки с климат-контролем
Чехия засомневалась в причастности России к делу Скрипаля
Глава МИД Китая рассказал о послании Путину от Си Цзиньпина
Роспотребнадзор проверил сообщения о «горящем шоколаде»
Москва назвала условие признания итогов расследования по делу Скрипаля
Лавров надеется получить от ОЗХО и Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля
Умер снимавший Гагарина и Хрущева фотожурналист Юрий Абрамочкин
"Я очнулась неделю назад". Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Для защиты рыбаков от «украинских пиратов» в Азовском море создана опергруппа
Суд арестовал деньги совладельцев «Суммы» братьев Магомедовых
«Все поправляются, все живы...» Опубликована запись разговора Юлии и Виктории Скрипаль
В Турции мужчина расстрелял студентов и персонал университета, четверо убито
Порошенко анонсировал завершение АТО в Донбассе
Названа возможная причина пожара в ТЦ "Персей" в Москве
Литва засомневалась в причастности Москвы к отравлению Скрипаля
Порошенко анонсировал появление интернета "в каждом украинском селе"
Жириновский предложил Путину оценивать губернаторов по улыбкам россиян
В подмосковном Королеве полицейские спасли истекающую кровью собаку