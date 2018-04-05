В Англии фанаты "Ливерпуля" напали на автобус, в котором "Манчестер Сити" ехал на игру

СЕГОДНЯ 10:55 2018-04-05T12:24:51+03:00

В итоге автобус с игроками «Манчестер Сити» все-таки пробился к стадиону. Но к дальнейшей эксплуатации он был уже непригоден Фото: REUTERS

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Британские фанаты напомнили, что у России летом во время чемпионата мира с ними точно будут проблемы. Перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов ультрас «Ливерпуля» атаковали автобус с командой «Манчестер Сити». Обошлось без травм и жертв, но провокация получилась очень яркой.

Смотрелось это впечатляюще и очень грозно. И это была спланированная акция. Автобус «МанСити» на подъезде к стадиону увяз в узких улочках Ливерпуля, и тут же на него была организована засада. В машину летели бутылки и петарды. В густом дыму от фанатских факелов они разбивались о лобовое стекло. Вокруг бушевала толпа в красных цветах, и полиция, сопровождавшая команду на матч, не всегда понимала, что ей делать в этой ситуации.

В итоге автобус с игроками «Манчестер Сити» все-таки пробился к стадиону. Но к дальнейшей эксплуатации он был уже непригоден. Городским властям во время игры пришлось менять средство передвижения для игроков, и после матча футболисты гостей уезжали уже на другом автобусе.

О том, что фанаты «Ливерпуля» готовят горячий прием гостям, было известно заранее. Но никто в городе не предполагал, что все перерастет в такую опасную акции. И это еще хорошо, что столкновение перед игрой не переросло в крупные беспорядки. Например, во время Евро-2016 перед памятным матчем Россия – Англия все начиналось примерно так же. Там тоже на набережной со стороны британских фанатов летели бутылки в автобусы с российскими флагами, вот только тогда в них находились не футболисты, а туристы и журналисты. В Марселе все закончилось массовыми беспорядками, дракой и жесткой зачисткой полиции. В Ливерпуле обошлось без столкновений. Возможно, местных фанатов успокоил счет матча: «Ливерпуль» одержал сенсационную победу над фаворитом – 3:0.

Но даже после такого яркого матча главный тренер «красных» Юрген Клопп чувствовал себя неудобно как раз из-за фанатов. А официальный сайт «Ливерпуля» был вынужден извиняться перед соперниками: «Мы приносим свои искренние извинения Хосепу Гвардьоле, его игрокам, членам тренерского штаба и официальным лицам «Манчестер Сити», которых затронул этот инцидент. Поведение ряда лиц было полностью неприемлемым, поэтому клуб намерен сотрудничать с властями, чтобы выяснить, кто должен понести ответственность за произошедшее».

Но главный тренер «МанСити» Хосеп Гвардиола все равно был разъярен, и вспоминал. Как в прошлом году был взорван автобус с дортмундской «Борусией». «Я не ожидал такого со стороны «Ливерпуля», со стороны их болельщиков, - сказал Гвардиола. - Это мне напомнило ситуацию в Дортмунде годичной давности. Автобус уничтожен, не думал, что такой престижный клуб, как «Ливерпуль», делает такие вещи».

Летом этого года сборная Англии приедет в Россию на чемпионат мира. Вместе с ней прилетят и британские фанаты, которые на всех больших турнирах считаются одними из самых проблемных. Английская сборная на групповом этапе сыграет 18 июня в Волгограде с Тунисом, 24 июня с панамой в Нижнем Новгороде, и 28 июня с Бельгией в Калининграде. Но ожидается, что большая часть британских фанатов во время чемпионата мира разместятся в Москве, а так же Санкт-Петербурге – неподалеку у их сборной будет тренировочная база.