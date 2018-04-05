2018-04-05T13:28:44+03:00
В мире

Американский дипломат высмеял Запад дерзкой карикатурой

Подпись над юмористической открыткой гласит: «Дядя Сэм и друзья»
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Майкл Спрингман шокировал своих подписчиковМайкл Спрингман шокировал своих подписчиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бывший дипломат США, работавший в Германии, Индии и Саудовской Аравии, Майкл Спрингман шокировал своих подписчиков в микроблоге Twitter. Он опубликовал политическую карикатуру, которую обсуждают по сей день. На ней США и Израиль изображены в качестве супругов, Саудовская Аравия и Катар - дети, а страны Евросоюза - их собаки на поводке. Украинский же флаг и вовсе реет над кучкой собачьих фекалий.

Подпись над юмористической открыткой гласит: «Дядя Сэм и друзья». К слову, под карикатурой образовалось немало одобрительных комментариев. Причем, как англоязычных так и русскоязычных.

Подпись над юмористической открыткой гласит: «Дядя Сэм и друзья» Фото: Twitter.com

Подпись над юмористической открыткой гласит: «Дядя Сэм и друзья»Фото: Twitter.com

- Это, действительно, очень расхожее мнение среди американских экспертов и политиков, - рассказал «КП» политолог-американист Геворг Мирзаян. - Такое часто проскальзывает и в аналитических статьях американских журналистов. Что, мол, Европа находится на поводке у Соединенных Штатов, а ближневосточные нефтяные монархии - это такие дети, которые играют в непонятные игры под надзором США и Израиля. Но мне кажется, что сегодня Европа начинает потихоньку сходить с поводка. Европейцам явно надоело, что этот поводок вечно дергают, причиняя им боль. Да и арабы - не совсем дети. Это умные и хитрые игроки, научившиеся использовать фобии Запада для реализации своих собственных интересов.

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