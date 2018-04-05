Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для «нормальной» жизни

СЕГОДНЯ 13:45 2018-04-05T14:54:07+03:00

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Понятие «нормальной» жизни у каждого свое. Как говорится, кому-то суп жидковат, а кому-то жемчуг мелковат. Все же, социологи решили выяснить: а сколько нужно денег российской семье из 3-х человек, чтобы жить «нормально»? То есть не безбедно, но и не шиковать.

Согласно опросу холдинга "Ромир", каждая пятая семья (21%) готова «нормально» прожить при семейном бюджете от 20 до 45 тыс. руб. в месяц. Две трети российских семей (66%) претендуют для обеспечения «нормальной жизни» на ежемесячный доход в 45-120 тыс. руб. И 13% опрошенных считают, что им необходима сумма более 120 тыс. руб.Таким образом, среднюю российскую семью устроит совокупный доход в 75 900 руб.

Финансовые аппетиты россиян немного снизились по сравнению с прошлым годом. И скорее похожи на докризисные мечты. Исследователи «Ромир» отметили: в этом году впервые за все годы наблюдений желаемые доходы оказались даже меньше реальных. По данным Росстата, средний доход семьи из двух работающих людей составляет 78 тыс. руб. Судя по всему, россияне адаптировались к тяжелой экономической ситуации, научились экономить на необходимом. А это привело к более трезвым оценкам своих повседневных финансовых запросов.

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