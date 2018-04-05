Вожатых предлагают приравнять к педагогам

СЕГОДНЯ 15:45 2018-04-05T16:56:55+03:00

Экспертное сообщество предлагает более четко прописать права и обязанности людей, которые заменяют детям родителей на время смены в детском лагере

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4 апреля в Общественной палате РФ прошли общественные слушания о статусе вожатых в школах и лагерях. Руководство Московского педагогического госуниверситета предлагает разгрузить не имеющих педагогического статуса вожатых от функций других сотрудников, устранив правовой недочет, не допускающий начисление стажа и отпуска. Экспертное сообщество обсудило необходимые для этого изменения в профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания».

- Сейчас вожатый отвечает буквально за все, при этом относится к учебно-вспомогательному персоналу. Давайте посмотрим правде в глаза: вожатый - это человек, который должен сформировать детский коллектив, поддерживать в нем благоприятный климат и сопровождать его деятельность. - пояснила проректор по связям с общественностью Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Татьяна Владимирова. - Не надо вешать на вожатого все то, что должны организовывать другие сотрудники. Например, занятия на воде должен проводить именно тренер по плаванию и полностью нести ответственность за то, что происходит в бассейне. А не вожатый, что бывает часто.

Для понимания: вспомогательный персонал — это уровень уборщицы. При этом задачи воспитателей и в детских лагерях, и в школах (а они нередко ведут продленку) относятся к педагогическим.

С другой стороны, а какие требования к самим воспитателям? С этим тоже плохо...

- Вожатые занимают ключевое место в личностном развитии детей, в формировании у них нравственных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. Подготовка вожатых актуализирует проблему качества и безопасности оказываемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей, - сообщил Виктор Ткаченко, начальник отдела координации деятельности в сфере организации отдыха детей и их оздоровления Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки России. - При этом действующим законодательством не установлены должностные обязанности вожатого, что он должен знать и требования к его квалификации.

Типичный вожатый летнего лагеря — студент второго курса. По большому счету сам еще ребенок! Обучение вожатых проводится в лучшем случае формально, а часто фиктивно: заплатил организаторам — получил «корочку». Обучение не имеет единого обязательного стандарта (МПГУ разработалообразовательную программу по подготовке вожатых, но ее применение носит рекомендательный характер), а также остро стоит вопрос о выдаче свидетельства или сертификата единого образца. Руководство лагерей и школ вынуждено обучать персонал в реальном «бою».

- Если на заре появления вожатства как явления достаточно было эмоционально-смысловой деятельности, то сегодня мы говорим о необходимости качественной психолого-педагогической подготовки, - пояснила завкафедрой социальной педагогики и психологии МПГУ, доктор педагогических наук Елена Леванова. - Вожатый в течение одной смены с детьми общается 16 — 17 часов в день. Это примерно в 10 раз больше, чем классный руководитель в школе. Кроме того, вожатый должен уметь работать с детьми, имеющими особенности развития.

Типичный вожатый летнего лагеря — студент второго курса. По большому счету сам еще ребенок! Фото: Пресс-служба Общественной палаты РФ

Экспертное сообщество в подавляющем большинстве поддержало предложение руководства МПГУ. Против лишь Общероссийский профсоюз образования, мнение которого приведено в печатных материалах к общественным слушаниям:

«Принимая во внимание, что общий режим работы детского оздоровительного учреждения в течение дня не превышает продолжительность ежедневной работы одного педагогического работника, то организация их работы осуществляется, как правило, по сменам либо не ежедневно при суммированном учете рабочего времени, при этом сменяющими работниками не могут назначаться лица из числа учебно-вспомогательного персонала».

Однако, пробелы законодательства в этом вопросе очевидны не только экспертам отрасли. Так, в настоящее время вожатые не имеют права на начисление отпуска и педагогического стажа. Директор Агентства социальных коммуникаций и технологий Елена Родионова обратила внимание, что уже имеются прецеденты, когда при выходе на пенсию вожатые зачисляют время работы вожатыми в педагогический стаж по решению суда.

- Нет неразрешимых вопросов, будем находить решение, устраивающее всех. Но проблема есть, и замечательно, что общество поворачивается лицом к решению проблемы, - резюмировала первый заместитель председателя Комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты Российской Федерации Людмила Дудова.