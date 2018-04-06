Бизнес вышел на очистку территории вокруг нового стадиона в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:00 2018-04-06T08:08:23+03:00

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С приходом весны в Ростове-на-Дону стартовали субботники. Горожане убирают скверы и лесополосы, чтобы сделать южную столицу России чистой и красивой в преддверии чемпионата мира по футболу, часть матчей которого пройдет здесь, на новом стадионе «Ростов-Арена». Спортивный объект на 45 тысяч мест построили на левом берегу Дона, о котором поет Михаил Шуфутинский. Жилых массивов здесь нет, однако нашлись люди, вышедшие убрать большую территорию вокруг стадиона.

Работа с музыкой, да еще на берегу реки - просто сказка! Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Как оказалось, за дело взялись сотрудники коммерческих компаний. Причем тех, чьи офисы и земельные участки не находятся на левом берегу.

- Это самые разные компании - предприятия, банки, ИП, - руководители которых, имея активную жизненную позицию, вывели свои коллективы на помощь городу, - пояснил начальник управления развития коммунального комплекса министерства ЖКХ Ростовской области Дмитрий Беликов. - Благоустройство территории вокруг стадиона находится уже в завершающей стадии. Под вопросом оставались только участки, которые не попали в муниципальные контракты. Но помощь нам пришел бизнес, которому небезразличен облик донской столицы. Социально активные предприниматели сами вызвались на субботник. Таким образом они укрепляют командный дух на своих предприятиях. Я общался с ними, они говорят, что сами не ожидали такого энтузиазма от сотрудников!

Субботник - это не только общественно полезная физическая работа. В первую очередь, это мероприятие на свежем воздухе, которое дает заряд положительных эмоций. Для многих ростовчан оно стало хорошей возможностью пообщаться со своими коллегами вне душных офисов и должностной субординации. Люди брали с собой детей и родственников, чтобы уборка стала более душевной и теплой. В каждой точке были организованы раздача горячего чая и музыкальное сопровождение.

Левый берег, к сожалению, значительно замусорен большим количеством отдыхающих. Фото: Иван БОГОЛЮБОВ

Участники субботника (а всего их собралось более 150 человек) убрали территории от сухих веток и мусора, выгребли прошлогоднюю листву, расчистили проезды между базами отдыха, привели в порядок берег реки. Муниципалитет и областное министерство ЖКХ предоставило им рабочий инвентарь и машины для вывоза отходов.

Видя отдачу от бизнес-сообщества, в донском правительстве с удовольствием отметили, что подготовкой к чемпионату мира по футболу озабочены не только городские и областные власти, но и все жители Ростова. К работе активно подключились и спасатели. Со своей техникой они приступили к расчистке заболоченных мест, которые еще не просохли после таяния снега.

Такие субботники теперь будут проводиться еженедельно вплоть до старта игр мундиаля. В них сможет принять участие множество компаний. Свое желание помочь продолжают изъявлять все новые и новые бизнес-структуры.