Мир ловил Любшина, но не поймал

СЕГОДНЯ 01:03 2018-04-05T19:40:37+03:00

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Говорят, хороший актёр - как собака. Куда ни войдёт - все внимание на неё. Кажется, эта байка особенно - про Любшина.

Удивительный актёр, играющий, казалось бы, без красок, но при этом умудряющийся быть разнообразным.

Жаль, конечно, что не все мы видели его как Тартюфа у Эфроса, но кинороли, даже те, где Любшин снялся всего лишь в эпизоде - назовём.

«Не стреляйте в белых лебедей», дядя Вова из «Кин-дза-дзы», разведчик Йоганн Вайс из сериала «Щит и меч». Именно после этой роли Любшин окончательно утвердился в статусе Советской суперзвезды. Шутка ли, 560 миллионов просмотров, словно каждый житель страны поглядел «Щит и меч» по три раза.

Роль в фильме "Щит и меч".

Про него говорили, что он открыл новый социальный тип человека. А женщины вздыхали: вот, мол, не герой-любовник, а не влюбиться невозможно. «Истинный интеллигент», как о нем говорят друзья и коллеги, родился и вырос в подмосковной деревне Владыкино. Отец - агроном, мать - доярка. Правда, настолько красивая, что красоты ее маленький Слава стеснялся.

Дядя Вова, "Кин-Дза-Дза".

Он пришёл в профессию от нищеты, одиночества, от того, что на сцене было интереснее, чем в жизни. Счастливая актерская судьба - скорее - случай, дар. Все могло быть иначе. За слишком интеллигентное лицо, за худобу и тонкую шею режиссеры не хотели снимать его. (Чтобы казаться курпулентнее, актёр даже летом носил под пиджаком теплое китайское белье). К тому же - и работать с ним - непросто. Любшин играет так, как видит сам. Его слова: «Дайте мне время найти человека» и «я не люблю, когда мне показывают». Не всякий режиссер сможет справиться с таким - играющим на противоречиях с режиссёром. Кто-то, как режиссер Басов, воскликнет, «как хорошо, что ты меня не слушал!»

А кто-то - нет.

В год 85-летия Любшина отмечается ещё одна памятная дата. Сорок лет «Пяти вечерам» - без сомнения, лучшего фильма Любшина.

Жаль, ужасно жаль, что у этого непростого актера был всего один фильм с режиссером Никитой Михалковым. Что-то произошло там, на съемочной площадке. То, о чем оба уже столько лет молчат. Только скупое упоминание о ссоре в автобиографии Михалкова. Только вежливо-осторожное признание Любшина: «Никогда и ни от кого я не встречал больше такого уважения к актеру».

Александр Адабашьян и Станислав Любшин в картине "Пять вечеров".

Как там оно было?

Накануне дня рождения Любшина мы позвонили его коллеге и партнеру по съемочной площадке, художнику и сценаристу Александру Адабашьяну.

Как вспоминает Адабашьян, своей ролью Любшин был обязан... Олегу Табакову.

Стояла такая же весна, как сейчас. Плохое время для кино. Съемочная группа Михалкова работала над Фильмом «Несколько дней из жизни Обломова». В этот негодный для съёмок период нужно было брать паузу. Но возникла идея «быстренько, за эти три месяца снять чего-нибудь». «А зачем далеко ходить, - предложил Табаков. - Можно снять «Пять вечеров». Пьеса хорошая, спектакль в театре идёт».

Никто и предположить не мог, во что выльется затея. «Халтура, именуемая в дальнейшем «шедевр», - так, шутя, называют фильм причастные к его созданию.

- Слава рассказывал мне, что плакал, когда его утвердили на роль, - вспоминает собеседник. - Его утвердили по телефону. Он и сам не ожидал. Без долгих и зачастую унизительных для актера кинопроб. Просто: вы согласны? Приезжайте.

Для роли Любшину пришлось изменить причёску. До этого в бондарчуковской «Степи» Любшин появлялся на экране с роскошной белокурой шевелюрой. А ради роли Ильина - сбрил ее под «полубокс». Но не за это его поначалу невзлюбила Гурченко. Людмила Марковна предпочла бы дуэт с самим Михалковым.

- Сцена свела непростых по характеру актёров, - вспоминает Адабашьян. - Не знаю, что хотела Гурченко, но есть такое понятие «работа актера над ролью партнёра». В «Пяти вечерах» мы наблюдали это в полной мере. Что Гурченко, и Любшин, считали, что их роль главная. И были, в общем-то правы.

Интересно вспоминал о съемках сам Станислав Любшин. Осторожно и деликатно, признаваясь, что играл не по-своему, а по-михалковски.

«Первый дубль я играл так, как я видел. Второй - как он. Наутро прибежал Михалков. Говорит, Славка, гениально. Как сыграл! Но берём второй вариант».

Михалков хотел, чтобы Любшин был новым лирическим героем. Сам Любшин не понимал этого. Почему-то с ним всегда оставался ужас отверженного человека. Как может быть лирическим героем человек, вынырнувший из ледяной ямы, нашедший счастье рядом с таким же человеком?

Может быть - в этом ключ?

Впрочем, как вспоминает Адабашьян, скорее, имел место третий вариант, компромиссный, паритетный.

На съемках фильма присутствовал и сам автор пьесы, драматург Володин. Поначалу он не очень поддерживал идею экранизации пьесы. Ворчал, мол, достали какое-то старье, зачем это. Зато, неожиданно, увидев игру Любшина - придумал специально для фильма ещё один эпизод, которого не было в пьесе. Тот самый, ключевой, в ресторане на Рижском вокзале, где герой Любшина тщетно пытается вспомнить песню «Не для меня придёт весна». Утвердившую взгляд Любшина.

То, что впоследствии эта песня вошла в другие фильмы Михалкова и осталась с режиссером (недавно режиссер исполнил ее на концерте в сопровождении казачьего хора). Говорит о многом. Ведь впервые он услышал ее именно тогда, сорок лет назад, от Володина...

Даёт ли это право надеяться? Может быть, когда-нибудь? Любшину 85. Он полон сил. И оптимизма. А на вопрос, не скучно ли будет, заметил: Чем старше тем оптимистичней смотрит на жизнь ибо лучшее всегда впереди.