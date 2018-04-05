Экс-охранник Березовского выдумывал компромат на крупных чиновников

СЕГОДНЯ 19:30 2018-04-05T19:27:55+03:00

Он признался, что по заказу готовил фейки против госслужащих и добивался их увольнения

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Детектив в стиле Джеймса Чейза закрутился вокруг бывшего охранника олигарха из 90-х Бориса Березовского - Сергея Соколова. Начальник службы безопасности беглого миллиардера, покончившего с собой в Лондоне, прислал из "Лефортово" покаянное письмо. Кстати, арестовал Соколова еще в январе московский суд по запросу ФСБ - подозревают в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки.

А тут ни с того ни с сего исповедовался Соколов перед всем честным народом. Пишет, что он по заказу готовил компромат против спикера Госдумы Вячеслава Володина и других больших чиновников.

Ну дела! Березовский был известным комбинатором, умел наводить тень на плетень. Вот и его охранник пошел по той же дорожке. Оставался вопрос: а было ли письмо на самом деле или все эти бумаги фальшивка?

- Сразу, как он оказался там, у него было покаяние: к родственникам, к близким, к женам, к детям, - рассказал "КП" по телефону адвокат Соколова Шамсудин Цакаев. - Все время, я приду, а он говорит: "Передай им так, передай им вот так". Это письмо я не полностью видел. Он говорил, что пишет его. У него такой характер. Видать, попал в ситуацию, поразмыслил. Он восприимчивый по своей сути. Это как покаяние.

Читаешь «письмо на волю» и волосы дыбом встают. Из такой истории вышел бы нехилый бестселлер – Дарья Донцова обзавидовалась бы. Давайте разбираться, каких дров наломал Соколов. Кстати, текст исповеди охранника Березовского храниться в редакции РБК.

«Я ОКЛЕВЕТАЛ БЕЗВИННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Крупный заказ пришел на войну с замдиректором ФСИН Владиславом Цатуровым. Под него стали "копать", но компромата не нашлось. Тогда криминал вокруг Цатурова просто-напросто... выдумали. Ну и опубликовали заказные статьи в ряде изданий.

«В опубликованных статьях Цатуров был «изобличен» в хищении бюджетных средств, связях с «ворами в законе», криминальными авторитетами и крупными бизнесменами, а также получении «откатов» за распределение осужденных лиц по местам отбывания наказаний, - пишет Соколов. - Я приложил руку к тому, чтобы оклеветать безвинного человека».

И вот итог купленной войны. В марте 2015-го года замдиректора ФСИН уволили после публикаций. Так охранник Березовского сломал карьеру невиновному человеку.

ВЫДУМАННЫЕ АЛМАЗЫ ДЛЯ ТУРЦИИ И УКРАИНЫ

Доводилось Соколову "топить" и целые министерства. Он придумывал компромат на руководителя одного из департаментов Министерства финансов Александра Ахполова и бывшего советника министра финансов Отара Марганию. Заказчикам не нравилось, что минфин наводит порядок на рынке драгоценных металлов. Чиновники хотели установить контроль - от добычи до продажи ценных камней.

Тогда Соколов и его подельники по старой схеме запустили выдуманные статьи в прессе. На Ахполова и Марганию полились ушаты лжи: якобы они контрабандой вывозят российское золото и серебро в Турцию, Армению и Украину. А вырученные деньги идут на поддержку терроризма и несистемной оппозиции.

Охранник Березовского сам сварганил аудиозаписи, якобы доказывающие преступления чиновников.

"Такими методами фабриковали и готовили в качестве компромата откровенную фальшь и ложь", - пишет он.

Благо в этом темной деле никого не уволили.

«ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ВОЛОДИНА АГЕНТОМ СПЕЦСЛУЖБ США»

Готовил Соколов компромат и на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Тогда спикер работал замглавы Администрации президента. Володина хотели выставить подельником спецслужб США.

«Я сфабриковал электронную переписку между приближенным к Володину заместителем руководителя одного из управлений администрации президента Тимуром Прокопенко и одиозным украинским политологом, которая указывала на связь Володина с сотрудниками ЦРУ через этого политолога», - признается Соколов.

Правда, этот компромат так и не вышел в свет - у Соколова испортились отношения с заказчиком.

P.S.

Как видите, охранник Березовского был «великим манипуляторам», прямо как и его босс. И пусть следователи и ФСБ теперь разбираются, что из этого правда, а что вымысел.

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