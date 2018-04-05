Любимый дизайнер Бузовой и Кафельниковой представила новую коллекцию

СЕГОДНЯ 20:00 2018-04-05T20:03:35+03:00

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Высокие разрезы, обнажающие стройные ноги, внушительное декольте, не скрывающее пышный бюст - это основные акценты новой коллекции Бэллы Потемкиной.

Напомним: Бэлла - любимый дизайнер Ольги Бузовой, Леси Кафельниковой, Ксении Бородиной. На подиуме у Потемкиной вышагивала и дочь Татьяны Навки Александра Жулина в платье цветов российского флага.

Бэлла - любимый дизайнер Ольги Бузовой, Леси Кафельниковой и Ксении Бородиной.

На сей раз героиней лукбука Бэллы стала она сама, а не приглашенная знаменитость. В новой коллекции дизайнера представлены: и бизнес луки, и кэжуал, и вечерние, и коктейльные наряды, но при все при этом бренд сохраняет свой ДНК и уникальность.

Основной акцент в цветах безусловно сделан на сочетании красного и нюдового – это главный тренд этой весны.

В новой коллекции присутствуют и приталенные костюмы. Надо отдать должное, дизайнер показала офисный стиль с другой стороны, сделав его утонченным и женственным. Также Белла представила брюки и шорты с завышенной талией, рукава сложного кроя, и платья-миди, которые отдают дань моде 80-х годов.

Основной акцент в цветах безусловно сделан на сочетании красного и нюдового – это главный тренд этой весны.

В этом сезоне дизайнер использует флористику не только на платьях, но и в костюмах, украшая их цветочным принтом.