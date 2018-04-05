2018-04-05T20:55:21+03:00
В мире

Их нравы: В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

Природу не обманешь - счастливый родитель при рождении был женщиной
Алексей ВАРЕНОВ
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При регистрации будущей мамы-папы компьютер напрочь отказывался считать беременной обладателя личного номера, значащегося за мужчиной.При регистрации будущей мамы-папы компьютер напрочь отказывался считать беременной обладателя личного номера, значащегося за мужчиной.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Финляндии впервые в медицинской истории страны отец родил ребенка, сообщает информационное агентство «Леннан Медиа». Малыш, появившийся на свет на пару недель позже ожидаемой даты, чувствует себя нормально. Счастливый отец — тоже. Беременность протекала нормально, однако предыдущие девять месяцев основной проблемой будущих родителей была борьба с медицинской бюрократией.

Дело в том, что счастливый отец ребенка при рождении был женщиной. Достигнув взрослого возраста, он прошел через операцию по смене пола и даже получил новый личный идентификационный номер — комбинацию цифр и букв, без которой в Финляндии невозможно сделать практически ничего. Забеременеть оказалось, по словам счастливого родителя, несложно — пришлось прервать гормональную терапию. Далее все произошло естественным путем при моральной и прочей поддержке «родителя номер два».

Проблемы начались, когда выяснилось: электронные системы, которыми пользуются местные врачи и социальные работники, оказались не настолько современны и толерантны, как нынешнее финское общество. Компьютер напрочь отказывался считать беременной обладателя личного номера, значащегося за мужчиной. Что послужило поводом для множества шуток в семье будущего отца и его партнера.

– Пара последних недель были самыми сложными: тогда чувство юмора начало иссякать, – рассказывает мужчина, он же — бывшая женщина. — Роды прошли, тем не менее, вполне хорошо. Родился здоровый младенец весом около 4 килограммов и ростом 53 сантиметра.

Хельсинки.

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