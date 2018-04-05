От форварда сборной России Федора Смолова отказались в Англии

СЕГОДНЯ 22:45 2018-04-05T22:49:00+03:00

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Получило свое развитие история с якобы возможным переездом Федора Смолова из России в западный клуб. Лондонский "Вест Хэм", который сейчас находится внизу турнирной таблицы английской Премьер-Лиги, не заинтересован в покупке выступающего в "Краснодаре" нападающего.

По информации Evening Standard, наставник "Вест Хэма" хочет взять другого игрока - Тома Кэрни из "Фулхэма". Или же кого-то из его одного клубников - форварда Александра Митровича и защитника Райана Фредерикса. Отметим, что до этого уже была информация об интересе лондонской команды. В частности, Sky Sports утверждал, что Смолов может переехать в Англию еще до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

К тому же, уже в начале апреля Сергей Галицкий заявил о том, что готов отпустить Смолова в другую команду. Но - если в клуб поступит достойное предложение.

Федор Смолов является воспитанником московского "Динамо", однако там у него не вышло заиграть. По-настоящему Смолов раскрылся после поездки в аренду в "Урал". И с 2015 года Федор - футболист "Краснодара". В этом сезоне он забил 12 голов в 19 играх за кубанский клуб во всех турнирах.