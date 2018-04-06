За ЖКХ можно будет платить без посредников

СЕГОДНЯ 01:03 2018-04-06T01:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, по которым жильцы многоэтажек могут, если захотят, платить за «коммуналку» по новой схеме - минуя управляющую компанию. Соответствующий закон подписан президентом 3 апреля. Что за прямые договора нам предлагают и как выглядят новшества?

1. ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Раньше за большинство коммунальных услуг счета нам выставляла наша управляющая компания. Например, ДЕЗ. Если претензий к такой схеме расчетов нет, можно ничего и не делать и платить как прежде.

Но появляется альтернатива. Платить без посредников сразу поставщикам коммунальных услуг. Сейчас по такой схеме мы оплачиваем, например, электричество. А можно будет и другие услуги - горячую и холодную воду, канализацию, отопление, вывоз мусора.

Правда, есть нюансы. Лично Иван Иванович Иванов, собственник квартиры 12, в индивидуальном порядке заключить прямой договор с водоканалом не сможет. Переходить на новую схему нужно всем домом. Это может произойти как по инициативе самих жильцов, так и поставщиков воды и отопления, если управляющая компания уже накопила долги (см. графику).

2. А ЗАЧЕМ ЭТО НАДО?

Увы, достаточно частая проблема, когда граждане за «коммуналку» вроде бы всем домом исправно платят, а при этом... оказываются в должниках. Потому что деньги где-то зависли - поставщики их не получили.

Нередко причина у этого странного явления простая. Управляющая компания, собрав деньги с граждан, распорядилась ими по-своему - прокручивает где-то месяцами, зарабатывая таким образом прибыль. Еще одна беда - когда управляющая компания неожиданно банкротится. А собранные деньги при этом вообще куда-то испаряются.

- Закон будет способствовать оздоровлению рынка управления жильем, исключив мотивацию недобросовестных управляющих компаний «управлять» чужими деньгами, а не домами, - прокомментировал новый закон глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Что изменится в схеме оплаты.

3. «КОММУНАЛКА» ПОДОРОЖАЕТ ИЛИ ПОДЕШЕВЕЕТ?

Плата в связи с новшествами не изменится - тарифы-то остаются прежними. Меняется только схема расчетов. Точнее сказать, предлагаются разные ее варианты. Другие циферки в платежке от этого не должны появиться.

Тут, конечно, возникает еще один вопрос. Достаточно характерная претензия к управляющим компаниям - приписки в платежках. Станет ли лучше? Эксперты объясняют так: гарантий, что расчеты, сделанные непосредственно водоканалом или энергетиками, будут более честными, конечно же, нет. Тем более что проблемы с прозрачностью самих расчетов остаются. Характерный пример, как говорят специалисты, плата за отопление - когда по итогам года в зависимости от того, насколько холодной была зима, выставляется «тринадцатая платежка» с перерасчетом. Разобраться исходя из чего он сделан простому человеку практически нереально. Неудивительно, что почему-то никто не может вспомнить случаев, даже при теплой зиме, когда перерасчет этот был в пользу граждан - в меньшую сторону. И эта проблема независимо от схемы перечисления денег остается.

Закон затыкает конкретную черную дыру ЖКХ: собрать с граждан плату за «коммуналку» и перевести ее не ресурсникам, а в кипрский офшор, станет сложнее. Но это не значит, что других черных дыр не остается.

Цифра.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нет главного - гарантий, что обслужат качественно»

Никита ЧУЛОЧНИКОВ, президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН):

- Новый закон не упрощает систему отношений собственников и ресурсоснабжающих организаций. И не закрепляет гарантий того, что ресурсоснабжающие организации обслужат качественно.

Для того чтобы жители могли реализовать свои права, опять подключаются плохо работающие механизмы. В частности, общее собрание собственников, которое силами жильцов-энтузиастов крайне сложно провести. А еще сложнее их же силами реализовать его решения.