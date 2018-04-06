Горшочек, вари!

СЕГОДНЯ 01:31 2018-04-06T01:45:57+03:00

В Южную Корею я ехал с самыми радужными надеждами: вот наберу там рецептов, на целый год материала хватит

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Как бы не так. Очень мало у нас точек соприкосновения с корейской кухней. Как-то странно было бы учить наших людей готовить соус из электрического ската или салат из медузы с кимчхи.

Но кое-что полезное я там все-таки подглядел. Правда, для этого вам понадобится хороший горшочек из огнеупорной глины.

Итак, готовим герантим - омлет по-корейски. Если конкретно, так его делают в городе Чонджу, который считается столицей традиционной корейской кухни.

В миске хорошо взбиваем яйца с водой (воды должно быть прилично: допустим, на 3 яйца примерно полстакана, так что смесь довольно жидкая). В горшочке, который уже стоит на довольно сильном огне, тоже налита вода примерно на два пальца, там же немного соли, чеснока и тертого хрена (не сказать что без него сильно меняется вкус омлета, но давайте уж уважать традиции).

Быстро выливаем яичную смесь в горшочек и тут же начинаем интенсивно ее помешивать венчиком, не останавливаясь ни на секунду. Очень важный момент: смесь должна занимать не более 2/3 объема горшочка, потому что при таком помешивании с ней сначала вроде ничего и не происходит, но через пару минут она вдруг эффектнейшим образом на глазах густеет и поднимается до самых краев, образуя над горшочком ярко-желтую шапку.

Снимаем с огня, даем немного остыть, посыпаем кунжутом, украшаем зеленью и красным перцем.

Что имеем в итоге? Нежнейшее суфле со вкусом омлета, но гораздо более приятной консистенции. И это, надо сказать, было самое диетическое блюдо, которое я ел в Корее. Про остальное скоро читайте на сайте kp.ru. Это будет красиво, обещаю.