2018-04-06T01:45:57+03:00
Дом. Семья

Горшочек, вари!

В Южную Корею я ехал с самыми радужными надеждами: вот наберу там рецептов, на целый год материала хватит
Леонид ЗАХАРОВ
Поделиться:
Горшочек, вари!Горшочек, вари!Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

Как бы не так. Очень мало у нас точек соприкосновения с корейской кухней. Как-то странно было бы учить наших людей готовить соус из электрического ската или салат из медузы с кимчхи.

Но кое-что полезное я там все-таки подглядел. Правда, для этого вам понадобится хороший горшочек из огнеупорной глины.

Итак, готовим герантим - омлет по-корейски. Если конкретно, так его делают в городе Чонджу, который считается столицей традиционной корейской кухни.

В миске хорошо взбиваем яйца с водой (воды должно быть прилично: допустим, на 3 яйца примерно полстакана, так что смесь довольно жидкая). В горшочке, который уже стоит на довольно сильном огне, тоже налита вода примерно на два пальца, там же немного соли, чеснока и тертого хрена (не сказать что без него сильно меняется вкус омлета, но давайте уж уважать традиции).

Быстро выливаем яичную смесь в горшочек и тут же начинаем интенсивно ее помешивать венчиком, не останавливаясь ни на секунду. Очень важный момент: смесь должна занимать не более 2/3 объема горшочка, потому что при таком помешивании с ней сначала вроде ничего и не происходит, но через пару минут она вдруг эффектнейшим образом на глазах густеет и поднимается до самых краев, образуя над горшочком ярко-желтую шапку.

Снимаем с огня, даем немного остыть, посыпаем кунжутом, украшаем зеленью и красным перцем.

Что имеем в итоге? Нежнейшее суфле со вкусом омлета, но гораздо более приятной консистенции. И это, надо сказать, было самое диетическое блюдо, которое я ел в Корее. Про остальное скоро читайте на сайте kp.ru. Это будет красиво, обещаю.

Еще больше материалов по теме: «Приятного аппетита: Отчаянный домохозяин»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Капитан арестованного Украиной судна «Норд» из суда вернулся в больницу
Лондон не предоставил Москве данные о состоянии здоровья Скрипаля
С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии
Постпред России при ООН призвал США вернуть незаконно захваченную дипсобственность
На Украине перед Пасхой решили запретить слово «кулич»
Капитана задержанного Украиной судна «Норд» отпустили из-под ареста
Nord Stream 2 ожидает второго разрешения от Финляндии в ближайшие недели
Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ
СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»
Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА
Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев
Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"
Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона
Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией
Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений
В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ