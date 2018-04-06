Брэд Питт встречается с симпатичной профессоршей

СЕГОДНЯ 02:00 2018-04-06T02:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

С кем только не приписывали Брэду Питту романы в последние месяцы – от голливудской блондинки Кейт Хадсон до бывшей жены Дженнифер Энистон, к которой он якобы вернулся. Но правда такова, что сердце Питта сейчас свободно – друзья актера уверяют, что ему не до серьезных отношений. Он сосредоточен на разводе с Анджелиной Джоли и войне за опеку над детьми. Но это не значит, что Брэд стал монахом и вовсе не встречается с женщинами. Совсем наоборот. Как сообщает издание Page Six, Питта все чаще видят в обществе яркой брюнетки Нэри Оксман. Новой подруге 54-летнего актера 42 года, она очень красива и умна, но при этом совсем не похожа на бывшую жену артиста Анджелину Джоли.

Оксман родилась в Израиле и постоянно живет в США. Нэри вообще не связана с миром кино, она - профессор Массачусетского технологический института. А еще – известный архитектор, дизайнер и художница. С Питтом ее свела общая страсть к архитектуре. Сейчас они вместе работают над новым проектом и потому регулярно встречаются.

avrp.design A new perspectives... OxMan #neriOxman #design #art #tecnologia #inspiration

Архитектурой Брэд увлекся довольно давно: он сам разработал дизайн интерьеров их с Анджелиной французского замка Шато Мираваль, лично занимался ремонтом и подбирал антикварную мебель. Когда Джоли после разрыва с мужем купила новый особняк в Беверли Хиллз за 25 миллионов долларов, ремонт и дизайн она доверила профессионалам. «Я не сильна в обустройстве интерьеров, этим у нас всегда занимался Брэд», - призналась Джоли в интервью. Но только дизайн-проектами собственной недвижимости Питт не ограничивался. Актер настолько влюбился в архитектуру, что пошел учиться и стал практически профессионалом. Он участвовал в восстановлении нескольких зданий после наводнения в Новом Орлеане, а так же работал в соавторстве с другими архитекторами над серьезными проектами в разных странах. Актер всегда признавался, что с удовольствием оставил бы кино и стал архитектором, если бы это приносило такой же доход, как съемки в Голливуде.

По словам источника из окружения Питта, Брэд сам вышел на Нэри и попросил ее помочь ему с новым проектом.

- Брэд и Нэри моментально нашли общий язык, поскольку ими обоими движет страсть к архитектуре и искусству, - уверяет инсайдер. – Их отношения можно охарактеризовать как профессиональную дружбу. Но они определенно симпатичны друг другу, и в любой момент могут сделать шаг в сторону более романтических отношений. Брэд явно заинтересован в том, чтобы проводить с Нэри больше времени. Она потрясающая.

womenofarchitecture Neri Oxman (b.1976)

Напомним, недавно в прессу просочилась новость о том, что Брэд и Анджелина наконец-то договорились по основным пунктам своего бракоразводного процесса, который длится с сентября 2016 года. Над документами еще работают адвокаты, но, по словам источников, развод Джоли и Питта окончательно состоится в течение ближайших недель. Брэд станет свободным и вполне сможет перевести свои отношения с Нэри из профессиональной плоскости в личную.

Нэри Оксман тоже в разводе. Несколько лет она была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голихов, который родился в семье еврейских выходцев из Румынии и советской Украины.