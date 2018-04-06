2018-04-06T02:07:50+03:00
Здоровье

Депрессия - болезнь бездельников?

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво
Алина МАКЕЕВА
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Певица Азиза под улыбкой скрывала тяжелую депрессию и мысли о смерти.Певица Азиза под улыбкой скрывала тяжелую депрессию и мысли о смерти.Фото: Александр ГЛУЗ
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А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Постоянно плохое настроение, апатия, отсутствие сил и желаний, мысли о самоубийстве - все это симптомы депрессии. «Возьми себя в руки!», «Займись делом, и о черных мыслях забудешь!» - такие советы часто дают людям, страдающим этим недугом. Они иногда пытаются. Но безрезультатно. И неудивительно, ведь депрессия - настоящая, а не придуманная болезнь. Никто же не ожидает от пациента со сломанной ногой, что он перестанет ныть, соберется и наконец пойдет. Вот и депрессия - недуг, когда сломалась психика. И внушением она не лечится.

Поставить диагноз можно самостоятельно, заполнив специальный опросник. Например, на сайте программы «Здоровье» www.zdorovieinfo.ru.

Певица Азиза некоторое время назад пережила тяжелейшую депрессию после смерти матери. Вот какие признаки заболевания она испытала на себе:

бессонница и потеря аппетита,

апатия,

заторможенность мыслей, постоянное плохое настроение,

желание отгородиться от всего мира, разрыв социальных связей,

суицидальные мысли.

Певица нашла в себе силы и позвонила Елене Малышевой с просьбой о помощи. И уверена, что сделала все правильно: «Депрессию лечат психиатры, и тут нечего стесняться».

Что делать, если вы не знакомы лично с Еленой Васильевной?

Обратиться к психиатру по месту жительства - такие специалисты есть в районных психоневрологических диспансерах, например. Многие избегают это делать, потому что боятся, что постановка на учет в этом лечебном заведении аукнется потом при получении прав, устройстве на работу и т. д. Обратите внимание! Депрессия - не тот диагноз, с которым ставят на учет в ПНД. Даже если вы обратились туда за консультацией по поводу депрессии, вам завели карточку и т. п., а компетентные органы направили запрос по вашему поводу в больницу, им ответят: «На учете не состоял».

Также можно позвонить на анонимную «горячую линию» - 8 (495) 637-70-70. Опытные врачи помогут вам.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 9.50 на Первом канале, Первый.

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