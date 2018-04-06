Новые российские сериалы: Я мосту подарил половинку тебя...

СЕГОДНЯ 01:57 2018-04-06T02:10:41+03:00

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На дворе весна. Поют скворцы, где-то в лесах токуют тетерева. Зернистый снег почти растаял, ведь солнышко наконец пробилось сквозь мглу. А где-то в душных офисах усталые продюсеры и режиссеры утирают пот со лба: стоп, снято! Озвучено, смонтировано и уже продано на телеканалы. «КП» представляет шорт-лист проектов, ожидаемых в ближайшее время.

НТВ

«Мост»

Российская адаптация скандинавского формата Broen («Мост») совсем скоро выходит в эфир. С поправкой на суверенность, конечно, фильм выйдет в ближайшие недели.

На мосту из России в Эстонию, соединяющем Нарву и Ивангород, найдены две половинки двух трупов. На дело назначают двух сыщиков. Одна часть тела принадлежит студентке из Питера, поэтому за дело берется сотрудник Следственного комитета РФ Максим Казанцев (Михаил Пореченков). Вторая часть осталась от депутата парламента Эстонии, и от этой страны работает старший комиссар Центральной криминальной полиции Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). За ходом следствия следить интересно, но еще увлекательнее следить за притиркой двух разных ментальностей и миров. Поведение эстонки заметно отличается от общепринятого. Она не понимает метафор или намеков, все воспринимает буквально. Наш следопыт погружен в многоуровневую меланхолию. Проблемы дома и дети токсично влияют на психику персонажа - он просто не хочет работать. Пытаясь найти вторые половинки трупа, аутичная блондинка и замордованный мужик заново обретают себя.

ПЕРВЫЙ

«Светлана»

Сценарий к ретродраме написал выдающийся мастер Александр Бородянский («Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Ворошиловский стрелок»). Это фильм о судьбе «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой (актриса «Современника» Виктория Романенко), дочери «вождя народов». Обделенная материнской любовью и лаской, девочка была воспитана строгим отцом. Что полностью перекурочило ее судьбу. Аллилуева четыре раза была замужем, родила троих детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала из СССР и трижды меняла имя и вероисповедание - делала все, чтобы уйти из-под дамоклова меча известной фамилии. Несколько раз уезжала в США, успела пожить в Грузии, Швейцарии, Англии, во Франции. Автор сценария опирался на книгу «Двадцать писем к другу» Аллилуевой, где подробно описан период жизни Светланы с 1920-х по 1940-е годы.

ПЕРВЫЙ

«Бывшие»

Дочка крупного чиновника от медицины Яна (Любовь Аксенова) попадает в клинику реабилитации для алкоголиков и наркоманов. «А я здесь случайно!» - объявляет она соседям, сидя в кругу во время общей беседы. На самом деле нет. Красотка перед этим чуть не пристрелила папашу из револьвера, назвав попутно буржуем. Теперь ее лечит Илья (Денис Шведов) - обаятельный детина, тоже из бывших алкоголиков. Собственно, название сериала - отсыл к этому. Между пациенткой и врачом возникает связь. Дальше все идет наперекосяк: передозировки, измены, стрельба и покатушки по Москве с открытой крышей. Бывших, как говорится, не бывает.

СТС

«Новый человек»

Неуправляемый и буйный хоккеист с говорящим прозвищем Кайло (Владимир Епифанцев) вдруг решил вернуть семью, которую утратил после длительного загула. Вот только его бывшая жена, фармацевт Ира (Татьяна Арнтгольц), не уверена, что ей такое счастье необходимо. К тому же на горизонте возникает усатый ботаник, который тоже не прочь прожить остаток жизни с Ирой. Схватка отмороженного кабана и затюканного клерка и становится основным движком сюжета: мордобой, танцевальные батлы и настоящие предвыборные программы - вот на что идут мужчины в погоне за настоящей любовью. Татьяне Арнтгольц, чтобы сыграть Иру, пришлось заметно укоротить длинные волосы.

Вот как выглядит идеальная сборная России по футболу: счастливый тренер Дима (Дмитрий Колчин - слева), бывший повар, и веселый помощник Гена (Сергей Лавыгин), бывший солдат. Фото: Канал СТС

СТС

«Я - тренер»

Впереди самое важное событие года - чемпионат мира по футболу в России. На поверхность всплывают риторические вопросы: откуда у них ноги растут, кто таких дров набрал и неужели из 140 миллионов человек нельзя выбрать 11 футболистов? Авторы сериала «Я - тренер» отвечают на эти вопросы с сардоническим чувством юмора. Здесь тренером сборной России назначают пузатого повара Диму (опытный игрок и редактор КВН Дмитрий Колчин), почему нет? Может, результат изменится в случае шоковой терапии! Будет и пародия на Виталия Мутко, и татуировки в виде короны, и брендовые шмотки, и зашкаливающий пафос при убогой игре - словом, все, что сопровождает российский футбол.