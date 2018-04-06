2018-04-06T02:10:41+03:00
Телевизор

Новые российские сериалы: Я мосту подарил половинку тебя...

Скоро в вашем телевизоре: преображение наркоманки, толстый тренер сборной России по футболу и судьба дочери Сталина
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Глубоко чужие друг другу сыщики Веермаа и Казанцев (Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков) объединились, чтобы найти убийцу. Фото: НТВГлубоко чужие друг другу сыщики Веермаа и Казанцев (Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков) объединились, чтобы найти убийцу. Фото: НТВ
Изменить размер текста:

На дворе весна. Поют скворцы, где-то в лесах токуют тетерева. Зернистый снег почти растаял, ведь солнышко наконец пробилось сквозь мглу. А где-то в душных офисах усталые продюсеры и режиссеры утирают пот со лба: стоп, снято! Озвучено, смонтировано и уже продано на телеканалы. «КП» представляет шорт-лист проектов, ожидаемых в ближайшее время.

НТВ

«Мост»

Российская адаптация скандинавского формата Broen («Мост») совсем скоро выходит в эфир. С поправкой на суверенность, конечно, фильм выйдет в ближайшие недели.

На мосту из России в Эстонию, соединяющем Нарву и Ивангород, найдены две половинки двух трупов. На дело назначают двух сыщиков. Одна часть тела принадлежит студентке из Питера, поэтому за дело берется сотрудник Следственного комитета РФ Максим Казанцев (Михаил Пореченков). Вторая часть осталась от депутата парламента Эстонии, и от этой страны работает старший комиссар Центральной криминальной полиции Инга Веермаа (Ингеборга Дапкунайте). За ходом следствия следить интересно, но еще увлекательнее следить за притиркой двух разных ментальностей и миров. Поведение эстонки заметно отличается от общепринятого. Она не понимает метафор или намеков, все воспринимает буквально. Наш следопыт погружен в многоуровневую меланхолию. Проблемы дома и дети токсично влияют на психику персонажа - он просто не хочет работать. Пытаясь найти вторые половинки трупа, аутичная блондинка и замордованный мужик заново обретают себя.

ПЕРВЫЙ

«Светлана»

Сценарий к ретродраме написал выдающийся мастер Александр Бородянский («Афоня», «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Ворошиловский стрелок»). Это фильм о судьбе «кремлевской принцессы» Светланы Аллилуевой (актриса «Современника» Виктория Романенко), дочери «вождя народов». Обделенная материнской любовью и лаской, девочка была воспитана строгим отцом. Что полностью перекурочило ее судьбу. Аллилуева четыре раза была замужем, родила троих детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала из СССР и трижды меняла имя и вероисповедание - делала все, чтобы уйти из-под дамоклова меча известной фамилии. Несколько раз уезжала в США, успела пожить в Грузии, Швейцарии, Англии, во Франции. Автор сценария опирался на книгу «Двадцать писем к другу» Аллилуевой, где подробно описан период жизни Светланы с 1920-х по 1940-е годы.

ПЕРВЫЙ

«Бывшие»

Дочка крупного чиновника от медицины Яна (Любовь Аксенова) попадает в клинику реабилитации для алкоголиков и наркоманов. «А я здесь случайно!» - объявляет она соседям, сидя в кругу во время общей беседы. На самом деле нет. Красотка перед этим чуть не пристрелила папашу из револьвера, назвав попутно буржуем. Теперь ее лечит Илья (Денис Шведов) - обаятельный детина, тоже из бывших алкоголиков. Собственно, название сериала - отсыл к этому. Между пациенткой и врачом возникает связь. Дальше все идет наперекосяк: передозировки, измены, стрельба и покатушки по Москве с открытой крышей. Бывших, как говорится, не бывает.

СТС

«Новый человек»

Неуправляемый и буйный хоккеист с говорящим прозвищем Кайло (Владимир Епифанцев) вдруг решил вернуть семью, которую утратил после длительного загула. Вот только его бывшая жена, фармацевт Ира (Татьяна Арнтгольц), не уверена, что ей такое счастье необходимо. К тому же на горизонте возникает усатый ботаник, который тоже не прочь прожить остаток жизни с Ирой. Схватка отмороженного кабана и затюканного клерка и становится основным движком сюжета: мордобой, танцевальные батлы и настоящие предвыборные программы - вот на что идут мужчины в погоне за настоящей любовью. Татьяне Арнтгольц, чтобы сыграть Иру, пришлось заметно укоротить длинные волосы.

Вот как выглядит идеальная сборная России по футболу: счастливый тренер Дима (Дмитрий Колчин - слева), бывший повар, и веселый помощник Гена (Сергей Лавыгин), бывший солдат. Фото: Канал СТС

Вот как выглядит идеальная сборная России по футболу: счастливый тренер Дима (Дмитрий Колчин - слева), бывший повар, и веселый помощник Гена (Сергей Лавыгин), бывший солдат. Фото: Канал СТС

СТС

«Я - тренер»

Впереди самое важное событие года - чемпионат мира по футболу в России. На поверхность всплывают риторические вопросы: откуда у них ноги растут, кто таких дров набрал и неужели из 140 миллионов человек нельзя выбрать 11 футболистов? Авторы сериала «Я - тренер» отвечают на эти вопросы с сардоническим чувством юмора. Здесь тренером сборной России назначают пузатого повара Диму (опытный игрок и редактор КВН Дмитрий Колчин), почему нет? Может, результат изменится в случае шоковой терапии! Будет и пародия на Виталия Мутко, и татуировки в виде короны, и брендовые шмотки, и зашкаливающий пафос при убогой игре - словом, все, что сопровождает российский футбол.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Забавные совпадения в сериалах, или где еще можно встретить любимых героев
Замечали ли вы, что герои полюбившихся сериалов могут появиться в следующем сезоне в совершенно новой роли? Или поменяться ролями: в одном сериале персонажи – закадычные друзья, а в другом рубят друг другу головы?
Как очаровать султана: шесть уроков обольщения от героинь «Великолепного века»
Жизнь восточных красавиц была покрыта завесой тайны, а они сами были укутаны в паранджу и хиджаб. Но это не мешало им в совершенстве владеть умением соблазнить и очаровать мужчину
Новости 24
Капитан арестованного Украиной судна «Норд» из суда вернулся в больницу
Лондон не предоставил Москве данные о состоянии здоровья Скрипаля
С 10 апреля Россия снимет запрет на ввоз овощей и фруктов из Абхазии
Постпред России при ООН призвал США вернуть незаконно захваченную дипсобственность
На Украине перед Пасхой решили запретить слово «кулич»
Капитана задержанного Украиной судна «Норд» отпустили из-под ареста
Nord Stream 2 ожидает второго разрешения от Финляндии в ближайшие недели
Небензя: Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
Умерла детская писательница Ирина Токмакова
Выдавать школьные медали планируется с учетом баллов ЕГЭ
СМИ назвали возможное число попадающих под санкции США «российских олигархов»
Француз Ляказетт выйдет в атаке лондонского "Арсенала" на игру против ЦСКА
Муса и Вернблум начнут матч Арсенал - ЦСКА в атаке армейцев
Суд в Германии освободил под залог экс-главу Каталонии Пучдемона
Валерий Газзаев: "Шансы у ЦСКА есть, "Арсенал" сейчас не тот, что раньше"
Путин обсудил с врио главы Кемеровской области развитие региона
Верховная рада переименовала украинские ВДВ
Госдеп отказался комментировать блокировку российских СМИ в соцсетях
Сбербанк опроверг информацию о крадущем деньги вирусе-троянце
Испания начала расследование в отношении Facebook из-за скандала с Cambridge Analytica
В Раде призвали разорвать дипломатические отношения Украины с Россией
Посол США в РФ отметил важность задачи стабилизации российско-американских отношений
В Москве арестовали водителя, протащившего на двери сотрудника ГИБДД
В Стамбуле загорелась городская больница, пожар охватил все здание целиком
Эксперт оценил заявление Порошенко о смене формата военной операции в Донбассе
Собянин предложил создать единый электронный магазин для всей России
Суд оправдал главу карельского «Мемориала» Дмитриева по делу о педофилии
В Совфеде отреагировали на призыв Рады к Западу заблокировать строительство «Северный поток-2»
МИД Великобритании заявил, что передал Юлии Скрипаль предложение консульской помощи от РФ