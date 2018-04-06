2018-04-06T12:37:02+03:00
Звезды

«Скоро родит»: Нюшу застукали в перинатальном центре

Сама певица пока никак не комментирует эти новости
Ольга АНТОНОВА
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Девушка посещает клинику «Лапино» не в первый раз, а значит, это не просто плановый визитДевушка посещает клинику «Лапино» не в первый раз, а значит, это не просто плановый визитФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кажется, к ближайшей осени в своих инстаграмах по крайней мере пять российских молодых звезд будут появляться уже с прогулочными детскими колясками. Беременна певица Ханна, уже летом планирует стать мамой певица Лобода, на интересное положение намекает солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, и кажется, к ним присоединится и Нюша, которую папарацци застукали на выходе из перинатального центра в Москве.

Девушка посещает клинику «Лапино» не в первый раз, а значит, это не просто плановый визит, а скорей всего, речь идет о ведении беременности в элитном роддоме, - уже сделали выводы журналисты. Сама звезда разговоры о том, что она скоро станет мамой никак не комментирует, но на последних фотографиях старается запечатлеться или в просторных нарядах, или сделать портрет, где точно не будет виден округлившийся живот. Впрочем, желание молодой будущей мамы ничего не говорить о своем интересном положении вполне объяснимо, может быть просто раньше времени не хочет оповещать общественность о самом сокровенном, все-таки это очень личное дело.

nyusha_nyushanyusha_nyusha
Сдерживать себя или нет...)? Пока лето не наступило можно же оторваться? #настроение #растипопа #nyusha #нюша
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Напомним, что Нюша замужем за Игорем Сивовым - генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта.

Недавно Нюша на вопрос журнала «Телепрограмма» о том, мечтает ли она после замужества стать мамой, ответила так: «Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу сказать, что теперь что-то поменялось. Просто после того как я вышла замуж, внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее…»

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