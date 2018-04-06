Яна Поплавская сорвала съемки шоу из-за расспросов детей об их жизни в "гареме"

СЕГОДНЯ 12:58 2018-04-06T13:03:45+03:00

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Скандалом закончились очередные съемки телешоу «ДНК», где приглашенным гостем стала Яна Поплавская. Актрису возмутил тот факт, что в эфир привели маленьких детей и начали их расспрашивать о том, как им живется в гареме.

Темой программы стала история многодетного отца, отказывающегося признавать своего 13-го ребенка. Яна была шокирована рассказом главного героя о его жизни. Мужчина признался, что живет на одной жилплощади одновременно с четырьмя женами и 12 детьми.

Яна Поплавская уверена, что «использование» маленьких детей в подобного рода шоу противоречат моральным принципам. Она подняла вопрос о том, почему этой семьей не занимаются органы опеки. «То что происходит дальше не имеет названия. В студию приводят 8 детей, средний возраст 4-5 лет и один старший мальчик 11 лет! Это несовершеннолетние дети! И ведущий программы, присаживаясь перед крошечным 4 летним ребёнком, сюсюкая спрашивает, как живётся всем малышам с таким папой и мамами, знает ли малыш, как зовут его личную маму! Я не поверила своим глазам и ушам!

Меня потрясло, что все находящиеся в студии гости молчали, даже тогда, когда я остановила запись программы и обращаясь к залу, редакторам, продюсерам, ведущему программы, спрашивала, как они посмели манипулировать несовершеннолетними детьми, выставив их перед всей страной, на федеральном канале в угоду рейтингу. Где, скажите мне, органы опеки? Как возможно докатится до скотства и кому пришла эта мысль в голову использовать крохотных детей в программе? Как должно изменится сознание людей, журналистов, руководства, чтобы идти на подобные вещи!? Я не буду молчать!» — пишет Яна в соцсетях. Представители телеканала пока что оставили публикацию Поплавской без комментариев.