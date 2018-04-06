Энн Хэтауэей объяснила, почему стала толстой
Обладательница «Оскара» Энн Хэтауэй раскрыла причину буквально за три месяца она так сильно поправилась. Оказалось, что актриса готовиться к роли в новом фильме, поэтому старается как можно быстрее и без вреда для здоровью набрать вес. Что это будет за картина и какая роль будет у звезды она говорить не стала. Всему свое время.
Также Энн поделилась видео с одной из тренировок, на которой она отрабатывает упражнения со своим тренером. Актриса также не забыла упомянуть недоброжелателей, которые уже давно обсуждают ее новую фигуру.
«Я набираю вес для роли в кино. Все идет хорошо. Всем людям, которые собираются стыдить меня в ближайшие несколько месяцев, знайте — это не я плохая, а вы. Всем мир», —подписала Энн свое видео.
Напомним, два месяца назад звезда фильма «Дьявол носит Prada» оказалась в центре скандала. Хакеры слили в сеть интимные снимки Хэтэуэй. Фотографии были опубликованы на форуме The Fappening. На некоторых снимках она запечатлена в обществе обнаженного мужчины, предположительно ее мужа — актера Адама Шульмана. Судя по всему, откровенные фотографии были сделаны во время их отдыха.