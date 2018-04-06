2018-04-06T14:25:34+03:00
Звезды

Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова рассталась с Милошем Биковичем

Сама пара уверяет, что их развели напряженные графики съемок
Ольга АНТОНОВА
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Звезда российских сериалов объяснил, что это в расставании никто не виноват, это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездовЗвезда российских сериалов объяснил, что это в расставании никто не виноват, это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В последнее время Аглая Тарасова перестала публиковать в своем инстаграме совместные фото с Милошем Биковичем, хотя еще не так давно казалось, что пару ничто не сможет разлучить, настолько влюбленными выглядели молодые люди. Слухи о том, что у них не все в порядке появились пару месяцев назад, и вот расставить все точки над i решил сам Милош.

«Друзья! Дабы избежать лишних разговоров и неправильных выводов, мы с Агушей хотим напрямую поделиться важной и сокровенной для нас новостью. К сожалению, после полутора лет совместной жизни мы приняли решение расстаться»,- написал Милош.

Звезда российских сериалов объяснил, что это в расставании никто не виноват, это случилось из-за бешеных графиков и постоянных разъездов.

"Мы старались проводить вместе каждую свободную минуту, но сложилось так, что этих минут стало не хватать. Мы продолжаем относиться друг к другу с большой любовью и уважением, и остаемся близкими друзьями и коллегами. Мы надеемся на вашу поддержку и понимание и благодарим за все теплые слова, которые вы говорили о нас и нам за этот счастливый период», - подытожил он.

Напомним, о романе Тарасовой и Биковича пресса заговорила в июне 2016 года - когда завершились съемки фильма "Лед". До этого Аглая встречалась с партнером по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым, а Милош - с топ-моделью Сашей Лусс. К слову, Глинников не раз в интервью заявлял, что расставание с Аглаей выбило у него почву из под ног. Он долгое время находился в депрессии, ему в голову даже приходили мысли о том, чтобы покончить с собой.

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