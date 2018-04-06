Майские праздники 2018: Куда еще можно купить недорогие билеты на самолет

СЕГОДНЯ 15:10 2018-04-06T16:09:04+03:00

Армения - одна из стран, куда еще можно сравнительно недорого улететь на майские праздники. Фото: Юлия СМИРНОВА

Эксперты назвали зарубежные города, в которые реально слетать на праздничные выходные за 10 тысяч рублей. А также российские маршруты не дороже 6 тысяч рублей

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До майских праздников осталось всего три недели. Понятно, что на самых популярныхмаршрутах дешевые авиабилеты давно раскуплены - они достались путешественникам, планирующим поездки заранее, как минимум за пару месяцев. На будущее, кстати: выгоднее всего бронировать билеты на майские праздники в январе, тогда они обойдутся на 24% дешевле, чем в последний момент. Это данные поисковикa Aviasales.

И все же - еще есть места, куда реально слетать за 10 тысяч рублей или даже меньше. Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали цены на авиабилеты на майские праздничные выходные и нашли самые дешевые зарубежные маршруты.

Речь идет о перелете туда и обратно из Москвы, практически все эти тарифы - безбагажные. Но в поездке на 3 - 4 дня вполне можно обойтись ручной кладью, если главная ценль - сэкономить на перелете.

Итак, самые бюджетные на данный момент зарубежные маршруты:

Минск (Беларусь) - слетать туда и обратно можно за 6 тысяч рублей.

Лейпциг (Германия) - туда летает "Победа", и на некоторые рейсы во время майских праздников еще остались билеты по 7600 рублей.

Хельсинки (Финляндия) - вояж в финскую столицу можно организовать за 9 100 рублей. Кстати, авиакомпания Finnair с апреля 2018 года ввела на российских рейсах безбагажные тарифы, они дешевле стандартных.

Ереван (Армения) - от 9,2 тысяч рублей.

Братислава (Словакия) - от 9,2 тысяч рублей.

Кишинев (Молдавия) - от 9,6 тысяч рублей.

Баку (Азербайджан) - от 10,2 тысяч рублей.

А что с перелетами по России? Начало апреля - самое время покупать билеты, если хотите на майские праздники слетать, к примеру, в Сочи, Питер, Казань или в гости к родственникам. Сейчас они в среднем на 11% дешевле, чем будут в конце апреля, напоминают специалисты поисковика Aviasales. Пока вполне реально найти авиабилеты из Москвы в Сочи, Симферополь или Калиннград за 5600 - 6000 рублей (это все за перелет туда и обратно).