2018-04-06T15:57:29+03:00
Общество

Пасха – третий по значимости праздник для россиян

На первом месте День Победы, на втором – Новый год
Роман ГОЛОВАНОВ
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Наша культура и самосознание зиждется на православных ценностяхНаша культура и самосознание зиждется на православных ценностяхФото: Евгения ГУСЕВА
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В канун одного из важнейших праздников для православных – Светлое Христово Воскресение – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) спросил россиян: «Какие праздники для Вас самые важные?» По традиции первое место в опросе брал Новый год. Но в этот раз шампанское, мандарины и бой курантов оказались на втором мете. «Золото» опрошенные отдали Дню Победы. А вот «бронзу» взяла как раз Пасха.

«Золото» опрошенные отдали Дню Победы Фото: Рушан КАЮМОВ

«Золото» опрошенные отдали Дню ПобедыФото: Рушан КАЮМОВ

Кстати, будут красить яйца и печь куличи - 59% православных, проведут Пасху с гостями - 39%, освящать пасхальные блюда в церковь поедут 24%, а на всенощную службу отправятся 7% россиян.

- Это основа нашего национального характера, это то, как мы себя определяем, - рассказал "КП" телеведущий Владимир Соловьев. - Наша культура и самосознание зиждется на православных ценностях, а определение своего место в истории базируется на подвиге Победы. Это кульминация русского духа в 20-м веке. Это те самые скрепы, произнесение которых вызывает зубовный скрежет у некоторых граждан.

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