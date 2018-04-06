Экономика России все больше становится государственной

СЕГОДНЯ 15:30 2018-04-06T15:38:20+03:00

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Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Он отметил, что расширение госсектора происходит за счет крупных компаний, которые поглощают частный бизнес.

- Прямое вмешательство государства в те или иные рынки является одним из факторов нарушения конкуренции, - заметил Орешкин. И напомнил, что президент поставил задачу довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40%. - Очевидно, что без значительного снижения роли государства достичь этого будет невозможно.

Эксперты давно призывают правительство обратить внимание на эту проблему. Тем более, что госкомпании захватывают экономику достаточно активно. Еще 10 лет назад их доля была 39%, а сейчас почти 50%. Центр стратегических разработок под руководством экс-министра финансов Алексея Кудрина назвал несколько негативных последствий такого развития дел. Первое — конкурентные механизмы рынка заменяются административным ресурсом и лоббизмом. Государство начинает продвигать свои интересы, это делает экономику зависимой от него. Второе —частный собственник в 75-80% случаев эффективнее государственного. Исключение составляет отрасль производства и распределения электроэнергии, где конкуренция априори не может быть сильно развита. Бороться с огосударствлением экономики эксперты предлагают простым способом – продолжать приватизацию. А также запретить государству создавать предприятия в секторах, где аналогичную работу может сделать частный бизнес.