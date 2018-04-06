«Нас со Шнуром официально признали святыми» - Александр Невзоров

СЕГОДНЯ 16:55 2018-04-06T16:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Казалось это новый анекдот или байка из соцсетей. Но нет. Подумать только! Рок-хулиган Сергей Шнуров и богоборец-журналист Александр Невзоров признаны… святыми. Все чин по чину. Невзорову даже выдали удостоверение о святости.

- Я вообще давно святой при жизни, сейчас просто получил официальное удостоверение, - признался "Комсомолке" Невзоров. - Есть всего двое ныне действующих святых в России - я и мой друг Сережа Шнуров. Это было где-то полтора года назад. Шумиха всколыхнулась снова. Пастафариане отпечатали очень убедительное и точное удостоверение. Таких удостоверений не было ни у кого. Надо понимать, что "макаронная история" - великолепный стеб, направленный на выработку правильного отношения к религии.

nevzorovofficial Пастафарианская церковь вручила Невзорову удостоверения святого

А вот некоторым православным не до смеха. Ведь выходка с канонизацией пришлась на предпасхальную пору - самые строгие дни Великого поста.

- Какой Бог - такая и святость, - рассказал "КП" протоиерей Всеволод Чаплин. - Эти господа, признавшие святыми Шнурова и Невзорова, поклоняются макаронному монстру. Пусть эти двое обвешают себя на радостях макаронами, польют себя кетчупом. Могут просто превратиться в макаронных существ, если у них это получится, если в этой организации приняты какие-то чудеса. И, в конце концов, макароны можно вешать на уши, что хорошо получалось у этих господ. А поклонение монстру - для них пройденный этап. Тем более они сами похожи на монстров: один корчит рожи, другой - извергает брань со сцены. Выходит, свои нашли своих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причисленный к лику святых Сергей Шнуров рассказал о природе успеха

Сергей Шнуров собирает многотысячные залы не только с гитарой наперевес. На днях он вышел на сцену «Олимпийского», держа в руках листки бумаги формата А4 и с запасным микрофоном в кармане (подробности)