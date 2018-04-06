2018-04-06T17:39:59+03:00
Политика

Ополченца Николая Трегуба не выдадут Украине

Об этом в эфире Радио «КП» заявила генерал Ольга Кириллова, начальник ГУ по вопросам миграции МВД
Александр БОЙКОДмитрий СТЕШИН
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Ополченец Николай Трегуб оборонял Славянск, воевал в легендарном батальоне «Спарта».Ополченец Николай Трегуб оборонял Славянск, воевал в легендарном батальоне «Спарта».
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«Комсомолка» пристально следила за мытарствами ополченца Николая Трегуба, уроженца Винницкой области. Он оборонял Славянск, воевал в «Спарте», лечил ранения в России.

В январе Раменский суд приговорил его за нарушения миграционных законов к депортации на Украину. А на днях Московский облсуд подтвердил высылку.

На Украине Николая ждал суд и тюрьма. По десять лет отмеривает украинское правосудие ополченцам - «сепаратистам».

За парня вступилась общественность и «КП». В феврале Трегуб из СИЗО смог подать заявление на предоставление убежища в России. Было непонятно - успеют ли рассмотреть это заявление до депортации...

В пятницу в редакции Радио «КП» со слушателями общалась главный специалист России по миграционным проблемам Ольга Кириллова. Оказалось, глава управления МВД по вопросам миграции знакома с «делом Трегуба»:

- Я знаю эту ситуацию. Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища. По нему работа заканчивается. Про других участников боевых действий общий ответ дать сложно. Разбираемся по конкретике. Привлекаем все возможные силы, коллег из других силовых ведомств, чтобы дать оценку претенденту. У нас есть подтверждение, что Николай Трегуб действительно не может вернуться на Украину в силу своих политических убеждений.

Полностью беседу с Ольгой Кирилловой читайте на сайте kp.ru и в бумажной версии «КП» в ближайшие дни. А Николаю Трегубу мы желаем полной легализации в России.

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