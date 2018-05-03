Новый исследовательский аппарат NASA InSight покажет, что у Марса внутри

В NASA объявили: если позволят метеоусловия, то исследовательский аппарат InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) отправится на Марс 5 мая 2018 года примерно в 14 часов по московскому времени с Военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии.

Аппарат InSight в сборочном цехе. Размеры зонда скромные.

Цель миссии InSight понять, как устроены недры Красной планеты и что там творится.

Ученые планируют узнать, из чего состоит ядро Марса, в каком агрегатном состоянии оно находится. Полагают, что смогут определить толщину, состав и структуру мантии и коры соседней планеты. Уверены, что измерят температуру тамошних недр, определят интенсивность тепловых потоков в них.

Внутреннее устройство Земли, Марса и Луны в представлении ученых. Но насколько оно верное?

Собирать данные будут несколько научных инструментов. В их числе сейсмограф высокой точности для определения тектонической активности соседней планеты. Он будет работать в рамках эксперимента Seismic Experiment for Interior Structure — SEIS (Сейсмический Эксперимент Внутренней Структуры).

Другой инструмент Heat Flow and Physical Properties Package — HP3 (Набор изучения Теплового Потока и Физических Свойств). В его составе - зонд, который должен пробурить в Марсе скважину небывалой глубины — около 6 метров. Таких там еще не было. Благодаря скважине ученые и планируют определить, исходит ли из недр Красной планеты хоть какое-нибудь тепло.

Еще одни инструмент предназначен для эксперимента Rotation and Interior Structure Experiment — RISE (Эксперимент Вращения и Внутренней Структуры). С его помощью запланировано уловить и измерить колебания Марс под воздействием Солнца.

Ко всему прочему InSight оснащен камерами, подобными тем — навигационным, установленным на самоходных роботах-марсоходах, которые до сих пор бороздят марсианские просторы. Хотя перемещение самого InSight не предусмотрено. Он — стационарный аппарат, изготовленный по образу и подобию зонда "Феникс" (NASA's Mars Phoenix), который успешно работал на Красной планете с мая 2008 года.

Прилетит InSight на Марс, сядет и начнет его бурить.

InSight со всем своим оборудованием.

Как объясняют в NASA, собранные InSight данные помогут понять как и когда образовался Марс, какие изменения претерпел с тех — очевидно, очень далеких - пор. А это, в свою очередь, позволит разобраться в том, как появились и другие планеты Солнечной системы. Наша Земля в том числе. Ученые хотели бы выявить закономерности этих циклопических процессов. Ведь пока на их счет лишь одни предположения — про слипшуюся космическую пыль.

Этот снимок, переданный с аппарата "Инсайт" на Землю, уже окрестили "селфи с Марса". ФОТО NASA

Запланировано, что InSight сядет в районе нагорья Элизий ( Elysium Planitia) — второй по величине (после провинции Фарсида) вулканической области Марса. С места посадки будет видна гора Элизий (Elysium Mons) — одна из крупнейших в Солнечной системе. Ее высота 16 километров.

Нагорье Элизий на карте Марса.

Гора Элизий на "глобусе" Марса.