Лучшие платья Met Gala-2018: Ким Кардашьян показала убийственные формы в золотом платье, а Рианна нарядилась в папскую тиару

В Нью-Йоркском музее Метрополитен прошел ежегодный Бал Института Костюма Met Gala 2018 – главное светское мероприятие сезона, которое называют «Оскаром» в мире моды. Каждый год знаменитости наряжаются на заданную тему и демонстрируют шикарные наряды, стараясь перещеголять друг друга вкусом и экстравагантностью. Тему очередного бала придумывает главный редактор американского издания журнала Vogue Анна Винтур, она же становится хозяйкой вечера. В этом году тема Met Gala-2018 явно вдохновила и дизайнеров, и заказавших у них наряды звезд - «Божественные тела: мода и католический образ» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Вечеринка получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей. Кое-кто и вовсе замахнулся на святое: певица Рианна, например, появилась в папской тиаре, а актер Джаред Лето «скромно» примерил образ Иисуса Христа, обзаведясь характерной бородкой и золотым венцом.

Знаменитую лестницу музея Метрополитен в Нью-Йорке, по которой поднимались звезды, стилизовали под католический храм.Фото: REUTERS

РИАННА

Несомненной королевой вечера стала Рианна: певица вышла на красную дорожку в мини-платье и накидке, богато расшитых жемчугом и драгоценными камнями. Голову барбадосской дивы украсила папская тиара –что автоматически вызвало осуждение у особо ревностных католиков. Впрочем, «мальчиш-плохиш» в мире моды – дизайнер Джон Гальяно, создавший для Рианны этот костюм, никогда не отличался религиозным почтением и примерным поведением. Креативный директор модного дома Maison Margiela всегда любил эпатировать публику, и этот наряд стал его очередным вызовом сторонникам стиля «скромненько и со вкусом».

Рианна в наряде от Maison Margiela.Фото: REUTERS

Сложно даже представить, сколько стоит облачение Рианны – это настоящее произведение искусства. Впечатляющий костюм певица дополнила усыпанными стразами туфельками от Christian Louboutin.

Голову барбадосской дивы украсила папская тиара.Фото: REUTERS

Сложно даже представить, сколько стоит облачение Рианны.Фото: REUTERS

voguemagazine Who else but @badgalriri could pair a custom @maisonmargiela by John Galliano mitre and a minidress? She strutted among the statues of the Greek and Roman galleries. #metgala Directed by @bardiazeinali DP @kellyjeffrey Movement @mettenarrative Steadicam @yoshisteadiop Production @prodn_artandcommerce Edit & Post Production @modern.post Music @depechemode

КИМ КАРДАШЬЯН

Обладательница самой роскошной попы Америки решила сделать акцент на свои знаменитые формы, улучшенные после недавней липосакции и любовно отшлифованные в спортзале. Ким выбрала простое по крою золотое платье, украшенное католическими крестами. Искрящаяся ткань облегала фигуру Кардашьян как вторая кожа, и модель смотрелась словно статуэтка, отлитая из драгоценного металла.

Ким Кардашьян сделала ставку на свои знаменитые формы.Фото: REUTERS

В музей Метрополитен Ким приехала одна, оставив мужа, рэпера Канье Уэста дома. Чем еще больше усугубила слухи о том, что у Канье не все в порядке с головой (артист так и не пришел в себя после прошлогоднего нервного срыва), и что их брак трещит по швам.

Ким выбрала простое по крою золотое платье.Фото: REUTERS

Разумеется, фотографы не преминули снять знаменитую "пятую точку" Кардашьян в наиболее эффектном ракурсе.Фото: REUTERS

ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС

А вот у Джей Ло с личной жизнью полный порядок: 48-летняя певица вышла на красную дорожку под руку со своим бойфрендом (и, как говорят, женихом), 42-летним бейсболистом Алексом Родригесом. Как добрая католичка, Дженнифер не стала демонстрировать слишком много плоти, ограничившись разрезом от бедра, обнажившим ее ногу. Платье певицы от Balmain инкрустировано кристаллами и украшено перьями.

Дженнифер Лопес с бойфрендом Алексом Родригесом.Фото: REUTERS

Певица выбрала платье от от Balmain.Фото: REUTERS

Говорят, у Джей Ло и Алекса все движется к свадьбе.Фото: REUTERS

КЭТИ ПЕРРИ

Ангел во плоти: певица Кэти Перри решила не скромничать и дополнила короткое, напоминающее золотую кольчугу, платье от Atelier Versace, гигантскими крыльями. История умалчивает, носили ли небесные посланники золотые ботфорты на шпильках, но ангел по версии Кэти Перри выглядит именно так. На Бал артистка пришла без своего жениха, голливудского актера Орландо Блума: звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря» объявил о помолвке с певицей месяц назад.

Кэти Перри в образе ангела.Фото: REUTERS

ДЖАРЕД ЛЕТО

Актер появился на красной дорожке в компании певицы Ланы Дель Рей и дизайнера Алессандро Микеле. Вся троица выглядела экзотично, но Джаред перещеголял всех – своей бородкой и золотым «терновым» венцом он напоминал Иисуса Христа.

Джаред Лето (справа) в компании певицы Ланы Дель Рей и дизайнера Алессандро Микеле.Фото: REUTERS

Джаред Лето.Фото: REUTERS

МАДОННА

От нее всегда ждут чего-нибудь этакого, но 59-летняя певица в этот раз была на удивление скромна: Мадонна, обыгрывая свой сценический псевдоним, выбрала скромный черный наряд от Jean Paul Gaultier. Образ дополнили золотая корона и черная прозрачная вуаль.

Мадонна и ее черная роза - эмблема печали.Фото: REUTERS

59-летняя поп-дива в этот раз была на удивление скромна.Фото: REUTERS

ЭМБЕР ХЕРД

Бывшая жена Джонни Деппа, голливудская звезда Эмбер Херд по традиции выбрала красное, отлично зная, что алый очень идет блондинкам.

Эмбер Херд пришла в алом.Фото: REUTERS

Актрисе сделали необычный макияж.Фото: REUTERS

АМАЛЬ КЛУНИ

Супруга Джорджа Клуни не стала обыгрывать католическую тему и ограничилась необычным дизайнерским нарядом, состоящим из платья и брюк. Сопровождавший жену актер шутил, что под пышным шлейфом ее костюма прячутся их двое детей – 11-месячные близнецы Элла и Александр.

Джордж и Амаль Клуни.Фото: REUTERS

Джорж Клуни шутил, что под пышным шлейфом его жены прячутся их близнецы.Фото: REUTERS

Амаль Клуни родила двойню 11 месяцев назад.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР

Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер переплюнула всех: актриса вполне могла бы украсить собой крестный ход где-нибудь в Андалузии. Она не только появилась в образе мадонны, но еще и украсила прическу миниатюрными статуэтками богоматери и младенца Иисуса.

Сара Джессика Паркер вполне могла бы украсить собой крестный ход где-нибудь в Андалузии.Фото: REUTERS

голову актрисы венчал необычный головной убор.Фото: REUTERS

Артистка украсила прическу миниатюрной статуэткой.Фото: REUTERS

Певица Рита Ора.Фото: REUTERS

Рита Ора.Фото: REUTERS

Модель Кейт Аптон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэперша Cardi B с экстравагантным спутником.Фото: REUTERS

Рэперша Cardi BФото: REUTERS

Актриса Блейк Лайвли.Фото: REUTERS

Актриса Приянка Чопра.Фото: REUTERS