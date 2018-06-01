2018-06-01T17:09:38+03:00
Клуб любознательных

Ученые предупредили о нашествии суперблох — кровососов с гигантскими пенисами

Повышенная активность паразитов ожидается в самое ближайшее время
Владимир ЛАГОВСКИЙkpnauka
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Кусачие паразиты расплодились в тепле и сырости.Кусачие паразиты расплодились в тепле и сырости.
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Блоха? Ха-ха?

Раннее тепло и повышенная влажность создали благоприятные условия для блох — они размножились сверх всякой меры и подросли. Об этом предупреждают британские ученые, которые ожидают нашествие злобных кровососов на Европу вообще и на Великобританию в частности. Суперблохи не обойдут они стороной и нас - в России.

Суперблохи обладают повышенной устойчивостью к химическим средствам борьбы с ними. Они неразборчивы в выборе жертв — охотно кусают и людей и животных. Укусы весьма болезненны — блохи в отличии от более гуманных кровососов вроде клопов и клещей не анестезируют ранки.

Суперблохи еще и хорошо «бронированы» — их защищает крепкий хитиновый панцырь. Даже самые проворные ловцы блох, поймав эту гадость, не могут ее раздавить пальцами — только ногтем. Собаки тщетно клацают зубами - не ухватывают ими столь мелких насекомых.

Рассказывая в газете Daily Mail о грядущей напасти, британские ученые обращают внимание читателей на удивительную особенность суперблох — на их невероятно длинные пенисы. Они в 2,5 раза длиннее самой блохи — самца, конечно же. Что выводит крошечных - 3-миллиметровых - паразитов в ряды рекордсменов в номинации относительных размеров «мужского достоинства». Для наглядности британские ученые сообщают, что мужчина среднего роста, но с блошиными пропорциями имел бы 4-метровый пенис.

Схема укладки пениса (красная спираль) блохи.

Схема укладки пениса (красная спираль) блохи.

Никакой дополнительной опасности жертвам укусов гениталии блошиных самцов не несут — просто являют собой некое чудо природы, о котором, по мнению авторов предупреждения, грех не упомянуть. Тем более, что его — это чудо - не разглядеть. Самец хранит свой пенис в свернутом виде внутри себя.

Встречайте блох цветами

Блохи проникают в дома сквозь щели в полах и плинтусах, через вентиляцию, через дверь с лестничной клетки. Их можно занести на обуви и одежде. Блохи заезжают в жилища и на домашних питомцах.

Питомцев нужно осмотреть и, обнаружив « пришельцев» обработать их. Средств сейчас много — от шампуней и спреев, до капель на холку и специальных ошейников.

В помещениях, облюбованных блохами, следует провести влажную — с раствором соды - генеральную убору. Ковры и мягкую мебель — пропылесосить, пылесборники — немедленно очистить или заменить на новые.

Чем чаще хозяйка моет полы, тем меньше блох на ней.

Чем чаще хозяйка моет полы, тем меньше блох на ней.

Эксперты рекомендуют по возможности провести и дезинфекцию со специальными химикатами — они тоже не дефицит.

Встретить незваных гостей лучше всего букетикам цветов — лавандой, полынью и пижмой. Запах этих трав блохам отвратителен.

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