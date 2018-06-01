Ученые предупредили о нашествии суперблох — кровососов с гигантскими пенисами

1 Июнь 17:10 2018-06-01T17:09:38+03:00

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Блоха? Ха-ха?

Раннее тепло и повышенная влажность создали благоприятные условия для блох — они размножились сверх всякой меры и подросли. Об этом предупреждают британские ученые, которые ожидают нашествие злобных кровососов на Европу вообще и на Великобританию в частности. Суперблохи не обойдут они стороной и нас - в России.

Суперблохи обладают повышенной устойчивостью к химическим средствам борьбы с ними. Они неразборчивы в выборе жертв — охотно кусают и людей и животных. Укусы весьма болезненны — блохи в отличии от более гуманных кровососов вроде клопов и клещей не анестезируют ранки.

Суперблохи еще и хорошо «бронированы» — их защищает крепкий хитиновый панцырь. Даже самые проворные ловцы блох, поймав эту гадость, не могут ее раздавить пальцами — только ногтем. Собаки тщетно клацают зубами - не ухватывают ими столь мелких насекомых.

Рассказывая в газете Daily Mail о грядущей напасти, британские ученые обращают внимание читателей на удивительную особенность суперблох — на их невероятно длинные пенисы. Они в 2,5 раза длиннее самой блохи — самца, конечно же. Что выводит крошечных - 3-миллиметровых - паразитов в ряды рекордсменов в номинации относительных размеров «мужского достоинства». Для наглядности британские ученые сообщают, что мужчина среднего роста, но с блошиными пропорциями имел бы 4-метровый пенис.

Схема укладки пениса (красная спираль) блохи.

Никакой дополнительной опасности жертвам укусов гениталии блошиных самцов не несут — просто являют собой некое чудо природы, о котором, по мнению авторов предупреждения, грех не упомянуть. Тем более, что его — это чудо - не разглядеть. Самец хранит свой пенис в свернутом виде внутри себя.

Встречайте блох цветами

Блохи проникают в дома сквозь щели в полах и плинтусах, через вентиляцию, через дверь с лестничной клетки. Их можно занести на обуви и одежде. Блохи заезжают в жилища и на домашних питомцах.

Питомцев нужно осмотреть и, обнаружив « пришельцев» обработать их. Средств сейчас много — от шампуней и спреев, до капель на холку и специальных ошейников.

В помещениях, облюбованных блохами, следует провести влажную — с раствором соды - генеральную убору. Ковры и мягкую мебель — пропылесосить, пылесборники — немедленно очистить или заменить на новые.

Чем чаще хозяйка моет полы, тем меньше блох на ней.

Эксперты рекомендуют по возможности провести и дезинфекцию со специальными химикатами — они тоже не дефицит.

Встретить незваных гостей лучше всего букетикам цветов — лавандой, полынью и пижмой. Запах этих трав блохам отвратителен.