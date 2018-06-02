Теленок Июнь родился в первый день лета

2 Июнь 00:10 2018-06-02T00:16:08+03:00

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Теленок Июнь родился на ферме Центра развития животноводства Тимирязевской академии всего сутки назад. Черно-белого малыша решили назвать в честь первого дня лета, когда он появился на свет. Символично, что именно первого июня аграрии отмечают Всемирный день молока.

Молоко — важнейший продукт для роста и развития детского организма. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН в 2001 году предложила ввести для этого жизненно необходимого напитка свой красный день календаря – так 1 июня на планете стали отмечать Всемирный день молока. Для главного аграрного университета России это профессиональный праздник, ведь Центр развития животноводства Тимирязевской академии производит собственные молочные продукты. Свежее фермерское молоко, сыр, йогурты и творог разной жирности пользуются спросом у жителей столицы.

- В нашем стаде 25 дойных коров, — рассказывает руководитель Центра развития животноводства Ольга Соловьёва. — И одна из них сегодня обзавелась первым потомством.

Бычок Июнь родился крепеньким и здоровым, как и положено, с весом в 30 килограммов. Его напоили материнским молозивом, которое укрепит иммунитет теленка и поможет ему быстрей вырасти. Июнь – представитель молочной чёрно-пёстрой породы, которая появилась в России в прошлом веке, когда в нашу страну завезли голландских быков. Черно-пестрая порода широко распространена в аграрных хозяйствах России.

Молочную продукцию с Тимирязевской фермы можно приобрести в собственном магазине академии по адресу улица Пасечная, 5. Магазин работает с 9:00 до 18:00 без перерыва и выходных.