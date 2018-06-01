2018-06-03T08:07:21+03:00
Звезды

На «Детской Новой волне» победила девочка из Украины

В Артеке отгремел детский международный песенный конкурс
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Все конкурсные дни члены жюри ставили Еве высшие баллыВсе конкурсные дни члены жюри ставили Еве высшие баллыФото: Мария РЕМИЗОВА
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С первого дня победу на «Детской новой волне», которую организовывает «Академия популярной музыки Игоря Крутого», прочили звезде проекта «Ты супер» Диане Анкудиновой. Даже маэстро Игорь Крутой подчёркивал, что Диана очень сильный конкурсант.

Однако Диана получила приз зрительских симпатий, а победу одержала другая юная певица - Ева Лепа из Украины. Все конкурсные дни члены жюри ставили Еве высшие баллы, поэтому неудивительно, что эта талантливая девочка победила. Правда от интервью Ева отказалась.

- Мне нельзя, не разрешают, - сказала юная украинская звезда.

Ева Лепа из Украины (на фото слева) победила на «Детской Новой волне» Фото: Мария РЕМИЗОВА

Ева Лепа из Украины (на фото слева) победила на «Детской Новой волне»Фото: Мария РЕМИЗОВА

КОГО ЕЩЕ НАГРАДИЛИ

Специальный приз «Детского радио» - Елизавета Трофимова.

Специальный приз российского государственный университет Косыгина - Вардан Маргарян.

Приз зрительских симпатий - Диана Анкудинова.

Третье место - Соня Фоменко.

Второе место - Ивена Работова.

Спецприз «Доброй волны» - Дина Бару.

Спецприз от «Академии популярной музыки Игоря Крутого» - Елизавета Трофимова.

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