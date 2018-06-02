Главные фильмы «Кинотавра-2018»: малыш в камине, Толстой на суде и Безруков в Михайловском

2 Июнь 01:05 2018-06-04T19:14:51+03:00

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Откроется фестиваль «Летом» Кирилла Серебренникова, а завершится - документальным «Делом Собчака» Веры Кричевской и Ксении Собчак (тот самый фильм, для которого Собчак взяла интервью у Путина). Премьеры обеих картин уже состоялись («Лета» - в Каннах, «Дела» - а рамках Петербургского экономического форума), и в прокат они выйдут либо во время «Кинотавра», либо сразу после. Тем не менее, столь значимые фильмы, в которых речь идет о ключевых для перестроечного Петербурга фигурах, Викторе Цое и Анатолии Собчаке, «Кинотавр», несомненно, украсят.

Лето (Россия) Режиссер - Кирилл Серебренников.

Но это все - вне конкурса. А сам конкурс обещает быть одним из самых насыщенных за последние годы. Его даже разделили на два - «Дебюты» и «Основной».

Документальный фильм Дело Собчака / Официальный трейлер.В кинотеатрах России в июне 2018

Имена авторов фильмов, которые покажут в первой программе, ничего вам не скажут - на то они и дебютанты; исключение составят лишь двое. Александр Горчилин, много играющий в «Гоголь-центре», а в кино известный по ролям в «Да и да» Гай Германики и «Ученике» Кирилла Серебренникова, снял по сценарию Валерия Печейкина фильм «Кислота», который в каталоге аттестуют как «безмолвный манифест поколения двадцатилетних»: речь пойдет об инфантильных молодых москвичах, пытающихся найти свое место в жизни. Ольга Зуева, актриса, модель, сценарист, режиссер и подруга Данилы Козловского, представит полнометражный дебют «На районе», снятый на ее родине, во Владивостоке. Тоже, по ее словам - про образ современной молодежи, «которая гонится за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, не особо задумываясь о смысле жизни». Ее милый (с которым она уже снялась в «Тренере»), конечно, играет там главную роль.

Кислота , реж. Александр Горчилин.

В основном конкурсе громких имен как раз хватает. Дмитрий Месхиев покажет «Два билета домой» - историю о воспитаннице интерната, которая на выпускном узнает, что ее якобы погибший отец на самом деле жив. Сергей Гармаш, исполнивший в фильме главную мужскую роль, выступил заодно как соавтор сценария. А соавтор сценария «Ассы» Сергей Ливнев покажет свой первый за 24 года режиссерский полный метр - «Ван Гоги», фильм о сложных отношениях отца и сына, которых играют Даниэль Ольбрыхский и Алексей Серебряков. Периодически выступающий в качестве режиссера Александр Гордон отдал в конкурс «почти чеховскую историю» под названием «Дядя Саша», в которой сам исполнил главную роль, а Григорий Константинопольский («Восемь с половиной долларов», «Пьяная фирма») - черную комедию «Русский бес», «мрачную экзистенциальную сатиру на российское общество нулевых».

«Русский бес», реж. Григорий Константинопольский (обращение режиссёра).

В зоне особого внимания - новый фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения» о трагическом случае из жизни Льва Толстого, который оказался для писателя - по его же собственным словам - едва ли самым важным событием в жизни. В 1866 году 38-летний граф узнал, что армейскому писарю Василию Шабунину, давшему пощечину ротному командиру, полагается за это смертная казнь - и вызвался защищать писаря на процессе. И проиграл. Толстого играет Евгений Харитонов, кроме него в картине снялись брат и отец режиссера Алексей и Андрей Смирновы, Ирина Горбачева, Анна Михалкова.

На районе , реж. Ольга Зуева.

Наконец, один из главных претендентов на главные призы - превосходная «Война Анны» Алексея Федорченко («Первые на Луне», «Овсянки», «Ангелы революции»). Федорченко много лет работал над экранизацией повести Стругацких «Малыш» - о космонавтах, прилетевших на пустынную необитаемую планету и нашедших там человеческого детеныша, сына супружеской пары из другой, погибшей экспедиции; новый Маугли смог выжить благодаря вмешательству незримых инопланетян. «Малыш» не состоялся (по крайней мере, пока), но, похоже, именно этот сюжет трансформировался в голове Федорченко в совсем другую историю - о маленькой еврейской девочке, в ноябре 1941-го спасшейся во время масового расстрела и укрывшейся в самом неожиданном месте - в камине фашистской комендатуры. И прожившей там несколько месяцев, ежедневно рискуя быть обнаруженной. «Война Анны», в которой хватает и настоящей поэзии, и трагизма, и сюрреализма, и саспенса, заставляет вспомнить одновременно «Дневник Анны Франк» и «Алису в Зазеркалье» (за жизнью комендатуры Анна наблюдает сквозь висящее над камином зеркало с местами стершейся амальгамой).

Война Анны , реж. Алексей Федорченко.

В последний день покажут самый «зрительский» фильм фестиваля - «Заповедник» Анны Матисон, музыкальную трагикомедию по повести Сергея Довлатова. Изначально фильм назывался более легкомысленно - «Пушкин, виски, рок-н-ролл»: действие перенесено в наши дни, герой уже не спивающийся писатель, а спившийся вконец рок-музыкант, потерявший в жизни все: жену (с которой он расстался), квартиру (которая продана), деньги (что не ушло на выпивку, отдано бывшей супруге), дочку (она с матерью вот-вот уедет в Канаду). В отчаянии герой отправляется в Михайловское, рассчитывая играть в тамошнем ресторане - а в итоге становится экскурсоводом в Доме-музее Пушкина. После чего жизнь его кардинально меняется.

Главную роль играет муж режиссера Сергей Безруков - и он не только играет, но и очень здорово поет песни на стихи самого Довлатова (да, они у него были), а в какие-то моменты - и Пушкина. Наследники Довлатова, ознакомившись со сценарием, а затем и с фильмом, полностью одобрили концепцию, в которой отчавшийся герой по-прежнему мучается от удушающей действительности - только царящей уже не в Советском Союзе, а персонально у него в голове.

Жюри возглавит режиссер Алексей Попогребский («Простые вещи», «Как я провел этим летом»). Кроме него, фильмы будут оценивать актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, оператор Леван Капанадзе, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис, и кинообозреватель «КП» Стас Тыркин.