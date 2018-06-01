2018-06-01T16:59:24+03:00
Доброволец

Песня зовёт в дорогу: Фотограф помогает сиротам со всей России найти семью

1 июня, в День защиты детей, в московском Доме журналиста открывается выставка «Поезд Надежды» фотокорреспондента Владимира Песни
Сергей ЧЕРНЫХ
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Экипаж «Поезда надежды» организует встречи потенциальных усыновителей с детьми, оставшимися без родительского попеченияЭкипаж «Поезда надежды» организует встречи потенциальных усыновителей с детьми, оставшимися без родительского попеченияФото: Предоставлено героем публикации
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«Поезд надежды» 13 лет колесит по стране в рамках социального проекта «Детский вопрос». И везде - от Калининграда до Владивостока его экипаж организует встречи потенциальных усыновителей с детьми, оставшимися без родительского попечения.

Владимир Песня - специальный фотокорреспондент агентства «Россия сегодня», обладатель World Press Photo-2016 и множества других наград международных и российских фотоконкурсов. В 2009 году он с женой Еленой стал пассажиром «Поезда надежды». Из Новосибирска они привезли сына Владимира.

Первыми гостями выставки станут родители и дети – участники рейсов «Поезда надежды» Фото: Предоставлено героем публикации

Первыми гостями выставки станут родители и дети – участники рейсов «Поезда надежды»Фото: Предоставлено героем публикации

Трое детей, напряженная работа, постоянные командировки... Тем не менее Песня-старший от своей волонтёрской миссии не отказывается: ездит с Поездом в качестве волонтёра почти каждый год. Пополняет фотобанк, делает прекрасные фотографии. Словом, от всей огромной души и высочайшего профессионализма популяризует идею усыновления. И каждый его кадр повышает шанс ребёнка найти семью.

Каждый кадр фотографа повышает шанс ребёнка найти семью. Фото: Предоставлено героем публикации

Каждый кадр фотографа повышает шанс ребёнка найти семью.Фото: Предоставлено героем публикации

Выставка открывается в первый день лета. На ней представлены 50 работ Владимира Песни из архива МИА «Россия сегодня». Первыми гостями станут родители и дети – участники рейсов «Поезда надежды». Продлится экспозиция до 30 июня.

Выставка открывается в первый день лета. Фото: Предоставлено героем публикации

Выставка открывается в первый день лета.Фото: Предоставлено героем публикации

- У тебя большая семья, постоянные командировки, да плюс «Поезд надежды». Жена не требует больше внимания семье уделять?

- Она со мной в «Поездах» катается. В качестве волонтёра программы.

- Трое детей, один из них усыновлённый. Зачем тебе эти поездки? Ты ведь все морально-этические долги отдал.

- Ерунда какая! Я об этом вообще не думал. Это просто мой kbxysq способ делать мир немного лучше.

Владимир Песня - специальный фотокорреспондент агентства «Россия сегодня», обладатель World Press Photo-2016 и множества других наград международных и российских фотоконкурсов Фото: Предоставлено героем публикации

Владимир Песня - специальный фотокорреспондент агентства «Россия сегодня», обладатель World Press Photo-2016 и множества других наград международных и российских фотоконкурсовФото: Предоставлено героем публикации

Фотовыставка «Поезда надежды» – совместный проект ГРК «Радио России», МИА «Россия сегодня» и Центрального дома журналиста.

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