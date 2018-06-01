Владимир Путин вручил многодетным родителям ордена «Родительская слава»

1 Июнь 20:03 2018-06-06T10:02:15+03:00

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Сегодня президент России Владимир Путин вручил многодетным семьям ордена «Родительская слава». Среди гостей церемонии, приуроченной к Международному дню защиты детей, семьи со всей страны.

Награды из рук президента получили Шутылевы - родители 12 детей из Хакассии, а также семья Ильяшенко из Москвы, у которых 10 детей. В Кремль также приехали семейные пары Макеевых из Курганской области и Луста из Калининградской области, воспитывающие по 10 детей. 9 детей у Несмияновых из Ставропольского края. В семьях Шеуджен из Адыгеи и Урсовых из Мордовии - по 7 детей.

Во время поездки в Москву награжденные орденами семьи вместе с детьми не только встретились с президентом, но также приняли участие в экскурсии по Кремлю и по городу.

"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям

Напомним, орден «Родительская слава» учрежден в 2008 году, впервые вручался в январе 2009 года. Награда возобновляет еще дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия Святой Ольги - первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. В советское время многодетные матери отмечались госнаградами «Материнская доблесть» и «Материнская слава», званием «Мать-героиня».

Предполагается, что кандидаты на орден и их дети ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Семье вручается орден, почетная грамота и единовременное финансовое поощрение - 100 тыс. рублей.

Семьи получившие награды.

Семья Луста из Калининградской области. Светлана и Андрей в браке с 1990 года, родили и воспитали девятерых детей. С сентября 2015 года взяли в опеку несовершеннолетнего Даниэля. Мама семейства активно участвует в общественной организации «Многодетные семьи Калининградской области», занимается художественной самодеятельностью, принимает участие в концертах. Глава семьи - Андрей - работает слесарем по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», имеет медаль «За служение Кузбассу». Супруги Луста дают хорошее воспитание и образование своим детям. Развивают у них музыкальные и художественные способности. Старшие дети - Елена и Дмитрий - уже работают. Елена трудится учителем истории в школе № 1 города Немана. В 2016 году победила в муниципальном этапе конкурса «Учитель года».

Владимир Путин и семья Луста из Калининградской области на церемонии вручения орденов "Родительская слава". ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Семья Ильяшенко из Москвы. В семье Филиппа и Ирины Ильяшенко десять детей. Глава семейства является кандидатом исторических наук, преподавателем кафедры истории России и архивоведения исторического факультета Образовательного частного учреждения высшего образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет», священником-клириком Храма Святого Николая в Кузнецкой Слободе. Спасатель МЧС. С 1995 года он организатор детского православного лагеря - Богослово. Мама семейства работает воспитателем семейного детского сада государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1948 Лингвист-М».Семья принимает активное участие в общественной жизни района. Являются активными участниками мероприятий, организованных управой и муниципалитетом на территории района. Супруги Иващенко всесторонне развивают детей, следят за их здоровьем, обучением. Ежегодно в летний период организовывают совместные походы по различным регионам нашей страны. Регулярно устраивают семейные театральные постановки по лучшим произведениям детской и мировой литературы. Воспитывают в детях любовь к труду, гордость за свою Родину.

Президент и семья Ильяшенко из Москвы на церемонии вручения орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей в Кремле. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Семья Макеевых из Курганской области. В семье Тамары и Василия Макеевых родилось и воспитывается 10 детей: сыновья Павел, Юрий, Даниил и Илья, дочери Екатерина, Олеся, Диана, Тамила, Анна, Наталья. Родители с детства воспитывают в детях трудолюбие, готовность помочь друг другу, прививают чувство ответственности за совершаемые поступки. В семье царит атмосфера любви и взаимопонимания, взаимоотношения доброжелательные, спокойные и доверительные.

Семья Несмияновых из Ставропольского края. Илья и Татьяна Несмияновы, воспитывают 9-х детей в возрасте от 4-х до 20 лет. Они - заботливые и любящие родители, которые сохраняют и развивают лучшие семейные традиции в воспитании детей, способствуют повышению статуса семьи в обществе. Большая роль в воспитании детей в семье Несмияновых принадлежит отцу - который всегда уделяет большое внимание трудовому воспитанию детей, заботясь об их физическом, духовном и нравственном развитии. Мама семейства со временем поняла, что её главное призвание - воспитание, развитие и образование своих детей. В настоящее время Татьяна все время посвящает воспитанию детей, ухаживает за младшими дочками.

Семья Урсовых Республика Мордовия. Семья Урсовых проживает в селе Ширингуши Зубово-Полянского муниципального района. Ольга и Геннадий служители Православного прихода церкви Архангела Михаила этого села, в котором проживают около 2000 человек. В семье шестеро детей. Супруги Урсовы считают, что главное в жизни - помочь детям встать на ноги, чтобы они выбрали правильный и достойный путь. Поэтому детей воспитывают в атмосфере взаимопонимания, любви и уважения. Дети семьи Урсовых очень дружные между собой, добры и отзывчивы по отношению к окружающим. Как и родители, дети посещают храм, соблюдают посты и каноны православной церкви. Вместе с мамой готовятся к праздникам. Семейные праздники принято проводить за одним общим столом. Любимым семейным праздником считают Рождество. Дети готовят концертную программу и костюмы, дарят друг другу рождественские подарки. Для многих семей Урсовы являются примером: они построили хороший дом, посадили сад, имеют приусадебный участок в 30 соток, в подсобном хозяйстве: корова, телка, куры, утки, гуси, где каждому члену семьи находится дело.

Президент и семья Урсовых из Мордовии на церемонии вручения орденов "Родительская слава". ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Семья Шеуджен Республика Адыгея. Семья Шеуджена Аслан и Фатимы живут дружно в городе Адыгейске более 22 лет. В семье семь детей: Мухамед, Саида, Суанда, Аминат, Зарина, Фарида и Азамат. Главный принцип, которым руководствуются супруги: детей нужно растить в атмосфере любви, взаимопонимания и взаимоуважения. Родители, Аслан и Фатима образуют социально-ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности. Этому всему свидетельствуют многочисленные благодарственные письма и грамоты. По выходным дням семья Шеуджен старается посещать всякие выставки, музеи, кинотеатры, зоопарк, выезжать на природу в теплое время года. Уважение и забота друг о друге - главные жизненные ориентиры для всех ребят. Дети признают мамин авторитет, любят и уважают родителей. Помимо этого в детях заложены такие качества, как уважение к старшим, патриотизм, ответственность, честность, порядочность.С удовольствием помогают друг другу. Активно участвуют в творческой и спортивной жизни учебного заведения, города.

Семья Шутылевых Республика Хакасия. В семье 12 детей. Родители Вадим и Светлана - образец ответственного родительства, пример высокого чувства долга по воспитанию здорового трудоспособного поколения, обеспечению надлежащего уровня жизни и развития детей. В семье царит доброжелательная, полная любви, взаимопонимания и уважения атмосфера. Ни один ребенок не остается без внимания родителей, которые ответственно относятся к воспитанию и обучению своих детей. Старшая дочь Алёна, 1995 года рождения, замужем, воспитывает дочь Эльзу, самому младшему сыну Эрнесту 1 годик. Дочь Мария учится в Медицинском колледже Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова по специализации «Сестринское дело» на 2 курсе. Сын Валентин учащийся 2 курса ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж». Мария и Валентин показывают отличные результаты в учебе и получают повышенную стипендию. Дочери Эвелина, Эмилия и Маргита учатся в школе на «отлично». Алёна, Мария, Валентин, Эвелина окончили Абаканскую музыкальную школу по классу скрипка и виолончель, трое из них - с красным дипломом.

Президент Владимир Путин и дети из семьи Шутылевых в Кремле. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС

Семья Юдинцевых Республика Саха (Якутия). Семья Юдинцевых - одна из образцовых семей Иенгринского эвенкийского наслега Нерюнгринского района, большую роль уделяют воспитанию детей, сохранению и развитию семьи, традиций, укреплению института семьи. Татьяна и Павел Юдинцевы впервые приехали в Южную Якутию в 1997 году. Приглянулось им село Иенгра с горной речкой с одноименным названием, и они решили остаться. Семья воспитывает 14 детей. Старшие дочери Галина и Елена - студентки I курса государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия). Сергей, Екатерина, Тимофей, Владимир, Александр, Людмила, Евгений и Ирина – ученики средней школы. Двойняшки Марк и Маргарита - очень смышленые детки, в свои 6 лет сами приобрели навык чтения. Младшие дочери Наташа и Анита - погодки, самые младшие в семье, любимчики старших. Все четверо младших - дошкольники, занимаются дома с мамой. В 2011 г. семья Юдинцевых стали обладателями Гранта Правительства Республики Саха (Якутия) «Улучшаем свое жилье», на выигранные денежные средства семья достроила свой двухэтажный дом, в 2012 году семья получила от Правительства Республики Саха (Якутия) транспортное средство УАЗ, в марте 2016 года Юдинцева Татьяна Владимировна стала лауреатом премии Главы Республики Саха (Якутия) как мать-героиня, родившая и воспитавшая 14 детей.