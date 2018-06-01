Тюрьмы ЦРУ. Теперь и в Литве

1 Июнь 20:08 2018-06-01T21:36:25+03:00

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Запад не против пыток и беспредела - при условии, что те происходят за рубежом. Где законы не действуют. Поэтому ЦРУ создало свой заморский «архипелаг ГУЛАГ» покруче сталинского. Тот располагался на одной шестой части суши, американский - по всему миру. Самой известной точкой звездно-полосатого «ГУЛАГа» стал лагерь Гуантанамо на Кубе. Но далеко не единственной. Секретные тюрьмы ЦРУ были (и есть) по всему миру. Подозреваемых в терроризме возили самолетами без документов, они не проходили ни паспортного, ни таможенного контроля, лица их скрывали черные капюшоны - несчастные зачастую даже не знали, в какой стране их мучают. В тюрьме Абу-Грейб, в оккупированном американцами Ираке, зеков держали голыми - так острее чувствуется беззащитность. Пытки проводили женщины. Или в присутствии женщин, чтобы было обиднее.

Впрочем, все это не новость. Были такие «учреждения» и в Восточной Европе - как сейчас выяснилось, в том числе и в Литве. Да, гордая республика именно для того освободилась от русского ига, чтобы дать приют тайной тюрьме ЦРУ, где пытали похищенных в разных странах людей. Возможно, включая Литву в свою пыточную систему, американцы хотели укрепить связи с местными радикалами. С той же целью Вашингтон привлекает маленькие отряды из восточноевропейских стран к участию в карательных операциях в Афганистане и на Ближнем Востоке. Вот для чего Литва добивалась независимости, вот для чего убивали бойцов «Альфы» в Вильнюсе в 1991 году!

В итоге глава пыточного отдела ЦРУ времен президента Буша-младшего Джина Хаспел стала теперь директором ЦРУ. В Литве тоже никто в отставку не подал. Западные призывы к «демократическим ценностям» - такой же фейк, как смерть Бабченко. Но с секретной тюрьмой Вильнюс зашел слишком далеко даже для толерантной Европы. Республика попыталась было все отрицать, но данный факт подтвердил в прошедший четверг сам ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека. Сражаться с «российской агрессией» и строить новые базы НАТО можно сколько угодно, но у себя дома (а Литва - член ЕС) европейцы на пытки не подписывались.

Решение ЕСПЧ, конечно, дело хорошее. Но американская антидемократия все равно слишком близко к русским границам. И по доброй воле не отступит.