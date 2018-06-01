Фильм «Красный воробей»: Потом пошла в шпионки и стала примой

1 Июнь 21:50 2018-06-02T01:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное для русского разведчика умение - это умение совокупляться на публике.

Все остальное, что должна знать красная сволочь, отправляющаяся крушить западный мир (анатомия, нейробиология, НЛП, церковные ритуалы, как останавливать кровь, как выполнять сложное техническое действие «Кругом!») - второстепенно.

В белоснежных полях под Москвой расположена спецшкола №4: там обучаются три дюжины дюжих юношей и девушек, в основном бывших курсантов, отобранных в шпионы за красоту (уж вряд ли за интеллект). Стыдливость в спецшколе ломается об колено: тут готовят элитных агентов, чтобы подстилать их под важных иностранцев. Потом, в зависимости от задания, они будут либо добывать у мистеров-твистеров сведения, либо душить их проволочкой, причем первое не исключает второго. Запущена программа по подготовке соблазнителей и манипуляторов лично затейником Хрущевым.

Занятия в основном практические. Например, вводят «экс-представителя Чувашии в парламенте», который был «ведущим критиком президента», пока не был арестован за влечение к мальчикам-подросткам. Одной из курсанток предлагается перед всем классом удовлетворить его так, как удовлетворил бы тот самый тинейджер. Изголодавшийся чуваш, хоть и покоцан в застенках, рвется в бой, расстегивает ширинку… Но курсантка проваливает задание, она не может, она плачет.

Плохая, плохая курсантка Аня! Видно, не бывать тебе резидентом. Русский шпион должен забыть эмоции, когда Родина отдает приказ о фелляции. Народ тебя растил, кормил, обувал, а теперь - ишь ты, тошнит ее! А если окажешься не перед чувашским сенатором, а перед настоящим врагом? Об этом ты подумала, Анечка? Не стыдно?

К строгим наставникам спецшколы № 4 попадает балерина с исконным русским именем Доминика Егорова (из застенчивости в русском дубляже ее перекрестили в Веронику). Она танцевала в Большом, пока ей нарочно не сломал ногу партнер, влюбленный в соперницу. Зато у хромающей Доминики появилась тросточка, которой можно обратно переломать ноги и конкурентке, уже занявшей ее место, и подлецу-балеруну. А еще у нее, слава богу, есть дядя по имени Ваня, который мало того что похож на Путина, но еще и служит замдиректора Службы внешней разведки. Он-то и и определяет экс-приму в проститутско-шпионскую школу, где Доминика мнет сиси - сначала в переносном, а потом, освоившись, и в самом что ни на есть буквальном смысле. И опять же, как полагается, прямо перед товарищами. (Можно только восхищаться актерским мастерством звезды сериала «Молодежка» Макара Запорожского - когда перед ним раздевается Дженнифер Лоуренс, предлагая ему отдаться на столе и на глазах завороженной аудитории, у него выражение лица «Норм, она каждый день так делает»).

Главная героиня фильма Доминика Егорова в русском дубляже стала Вероникой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

* * *

«Красный воробей» - экранизация романа Джейсона Мэттьюза, бывшего сотрудника ЦРУ, после 33 лет службы взявшегося за беллетристику. Он родился в 1951-м, и рос на шпионских книжках и фильмах - Джон Ле Карре, Ян Флеминг, Кей-Джи-Би, разведчица Роза Клебб с кинжалом, вмонтированным русским умельцем в носок ботинка. Сейчас он распускает хвост, под видом эксперта раздает комментарии о России («русские - ксенофобы, единственные, кого они ненавидят больше, чем иностранцев, это самих себя», «Россия навсегда застряла между европейской элегантностью Екатерины Великой и славянскими зверствами Ивана Грозного»), виртуозно маскируя тот факт, что о России (Доминика!) ни черта на самом деле не знает.

Вероника (Доминика) во время обучения в спецшколе. Кадр из фильмаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Но о другой России, исказившейся в осколках кривого зеркала, Мэттьюз и постановщик экранизации Фрэнсис Лоуренс знают все. И что там снег 12 месяцев в году, и что лучшие разведчицы в прошлом балерины (да вы посмотрите хоть на Наташу Романофф в «Мстителях», вот же, вот!), и что все российские интерьеры - бо-ха-тые, с лепниной, позолотой и красным бархатом, и что ровно напротив Большого театра, на другой стороне огромной пустынной площади, расположен Малый (тоже с колоннами, но поплюгавей), и что разведчики назначают друг другу встречи в Gorky Park, не уточняя, где именно (он ведь размером со сквер), и что центральные улицы современной Москвы освещаются вывесками «Булочная». Что российские спецслужбы склонны к садистским пыткам (в одной сцене с американского разведчика пытаются снять кожу специальной овощечисткой типа «экономка», только для людей), и убивают предателей без раздумий. Что если со времен Сталина в стране что-то и изменилось, то самую чуточку.

Режиссер "Красного воробья" Фрэнсин Лоуренс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я недавно написал текст про то, как Россия и русские исторически отображались в голливудском кино. Туда не вошли несколько недавних картин. Например, «Джек Райан: теория хаоса» (2014), в котором у злобного олигарха Черевина одна цель: устроить в США новую Великую депрессию, чтобы Америка грохнулась на колени, а Россия, наоборот, окончательно бы с них восстала. Или не допущенный к показу с целью сберечь психическое здоровье россиян «Номер 44» (2015), где Том Харди осенью 1953-го, в разгар сталинских чисток, ловил маньяка по фамилии Малевич (также в фильме были персонажи с фамилиями Ахматова и Бродский). В финале Харди чуть ли не единолично создавал МУР, который раньше создать было нельзя - в СССР ведь официально не было преступлений (автор литературной основы, 29-летний британский придурок Том Роб Смит, перепутал понятия «о них не писали в прессе» и «их вообще не раскрывали»). На этом фоне «Солт» (2010) выглядит райской птицей: да, была шпионка, мы не отрицаем, да, русская, но у нее внешность Анджелины Джоли, и она за все хорошее против всего плохого. В финале режиссерской версии даже лично взрывает старинный монастырь, где таилось злодейское гнездо - там русских сироток превращали в супершпионов (правда, сравнительно целомудренных).

* * *

Уже от трех человек я слышал, что они не смогли смотреть «Воробья» дольше получаса. Хочется верить, что до великой по накалу абсурда сцены в спецшколе они досидели. А дальше там фигня: сонный, оцепенелый фильм с деревянной лауреаткой «Оскара» в главной роли.

Вот разве что они пропустили диалог «Зачем тебе это знать, bratok?» - «Bratok? Это значит «большой брат»!

Но это nichego. Это не стоит того, чтобы торчать у экрана.

КСТАТИ

Премьера фильма «Красный воробей»: У американцев недоверие к русским - в крови

Десять лет назад вышел фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Главную злодейку - советского спецагента, полковника Ирину Спалко, любительницу фехтования и оккультных наук - там сыграла Кейт Бланшетт. А действие разворачивается в 1957 году, и в какой-то момент Индиана Джонс попадает в Неваду, где как раз идут испытания атомной бомбы, и спасается от взрыва и радиации лишь потому, что в последний момент забирается в освинцованный холодильник. (подробности)