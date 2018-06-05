Победительница «Холостяка» Даша Клюкина стала зарабатывать в два раза больше на рекламе в инстаграме

СЕГОДНЯ 12:34 2018-06-05T12:46:14+03:00

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Победительниц шоу «Холостяк» частенько обвиняют в том, что они идут в проект не за любовью, а за узнаваемостью. Все участницы подобных шоу, разумеется, уже скоро увеличивают число подписчиков своих аккаунтов в соцсетях в разы, что позволяют предприимчивым красоткам неплохо зарабатывать на рекламе. Такой современный социальный лифт. Не стала исключением и финалистка шестого сезона самого популярного проекта ТНТ. С тех пор, как проект "Холостяк" вышел в эфир в аккаунте Даши Клюкиной изрядно прибавилось рекламы, причем, качественных и проверенных брендов. В отличие от других участниц шоу, которые готовы рекламировать китайские вещи и товары сомнительного производства, екатеринбургская красавица последние несколько месяцев продвигает бренды известной парфюмерии, бьюти-гаджеты популярных фирм, узнаваемые марки одежды.

klyukina_d Озлобленных людей очень много. Но добрые мне встречаются намного чаще, как в реальном мире, так и в соц.сетях.

- Стоимость рекламы после появления на телеэкраны у большинства принимающих участие в шоу, как правило, возрастает в два раза. На инстаграм Даши Клюкиной подписано около двух миллионов человек, а это значит, что стоимость рекламного поста в ее аккаунте стартует с 80 тысяч рублей. При этом, как я вижу, девушка занимается и видеоконтентом, а он всегда дороже. При грамотном маркетинге только на соцсетях Клюкина может ежемесячно зарабатывать больше миллиона рублей. Не считая, скажем, продвижения в ютубе и в других соцсетях, - рассказала менеджер рекламного агентства Агата Светлая.

klyukina_d Без лишних слов

Надо отметить, что, несмотря на юный возраст, а девушке всего 24 года, она запустила и именное производство бьюти-боксов, которые на волне успеха «Холостяка» пользуется бешеным спросом. К слову, Клюкина еще является совладелицей кафе в Сочи, где налажено производство пирожных.

Напомним, Дарья Клюкина принимала участие в 5-м сезоне шоу «Холостяк». Тогда красавица на свидании с Ильей Глинниковым заявила, что не видит с ним будущего и покинула проект, чем очень сильно расстроила актера. «Мы с Ильёй после проекта не общались, не переписывались и больше не виделись. Поэтому я не знаю, как он отнёсся к тому, что я пришла во второй раз. Я не знаю, что он переживает и переживает ли вообще», — рассказала девушка.

klyukina_d Ребята, кто из вас живет у моря? Очень интересно сколько у меня южан

Также избранница Егора Крида чуть позже поделилась планами на будущее. «Мне хочется идти в актёрскую школу, я начинаю заниматься с июня. Причём мне часто пишут, что я играю, но я впервые пойду на актёрские курсы. До этого я не училась, и я не профессиональная актриса. Я хожу на пробы и по кастингам. Конечно, есть бренды, которые хотят со мной работать. Но пока контракт не подписан, я не хочу ничего говорить, иначе не сбудется. Но по направлению — это красота, бьюти».

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