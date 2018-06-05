Роспотребнадзор предупреждает: в Арабских Эмиратах новый вирус, который передается от верблюдов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-06-05T13:28:55+03:00

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В госпитале Абу-Даби зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай ближневосточного острого респираторного синдрома (MERS-CoV). Клинические симптомы у пациента появились еще в начале мая, сейчас он проходит лечение в госпитале. Пациент - коренной житель ОАЭ прибыл из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. Сейчас обследуются все его знакомые, и проводится проверка фермы, которую он посещал/

О новом коронавирусе мир узнал в 2012 году. За шесть лет было выявлено 2207 лабораторно-подтвержденных случаев заболевания MERS-CoV во всем мире. Из них 787 случаев - смертельных. То есть треть от общего числа заболевших.

Как передается

Переносчиками вируса, как и многих других экзотических вирусов, являются летучие мыши. Но антитетела к нему обнаружены и у верблюдов, то есть они легко могут заразить человека. И многие случаи заражения происходили как раз от верблюдов. Передается вирус и от человека к человеку, но при близком, тесном контакте, то есть пользовании одними предметами обихода, поцелуях и пр.

Самый первый случай заболевания MERS-CoV был зарегистрирован в Саудовской Аравии. Опасность нового коронавируса в том, что хоть распространен он в основном в странах Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемене), заболевшие люди привозят его в свои страны и там вирус может поразить других людей. Так, европейцы, побывавшие в 2013 год в Арабских Эмиратах, привозили единичные случаи ближневосточного острого респираторного синдрома в Англию, Францию, Италию, Грецию. Также единичные случаи регистрировались в Египте, Малайзии, Тайланде.

Одна из самых серьезных вспышек коронавируса произошла в 2015 году в Южной Корее. Заболевший привез вирус из стран Ближнего Востока. И, пока не успели определить природу вируса, умудрился заразить сотни человек. За месяц заболело около 200 человек, 33 из них погибли.

Чем опасен вирус MERS-CoV

Опасен вирус тем, что от него нет вакцин, хотя массовые разработки ведутся уже несколько лет, в том числе и в России. Исследователи института Пенсиальвании разработали вакцину, которая при клинических испытаниях на животных дает хороший результат. То есть ее по крайне мере можно применять для иммунизации верблюдов.

Начинается болезнь стандартными простудными симптомами: лихорадка, озноб, кашель, одышка. Без своевременного лечения перетекает в пневмонию и почечную недостаточность, которые могут привести к смерти.

Надо отметить, что при хорошем и своевременном уходе, больные быстро выздоравливают, главное, не затягивать с лечением.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок страны Ближнего Востока в ближайшие дни. Если поездка в ОАЭ неизбежна, старайтесь держаться подальше от верблюжьих ферм, соблюдайте элементарные правила гигиены – мойте руки после поездок и встреч. Если замечаете симптомы болезни – озноб, кашель, одышку - немедленно обращайтесь к врачу.