Солистке популярной группы 90-х "Фристайл" никто не помог, когда ее разбил инсульт

СЕГОДНЯ 13:39 2018-06-05T13:59:37+03:00

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У солистки и сопродюсера группы "Фристайл" 55-летней Нины Кирсо 1 июня вечером произошел инсульт. Дома она была одна – муж Анатолий Розанов с 20-летним сыном Максимом в это время были на гастролях. Певицу в бессознательном состоянии дома в Полтаве нашли друзья – приехали проверить, почему Кирсо долго не отвечала на телефонные звонки. Дальше звонок в "скорую", быстрая госпитализация, экстренная операция. Женщина до сих пор находится в коме.

Информацию о тяжелом состоянии певицы подтвердил администратор "Фристайла" Игорь Лахин. Он рассказал, что Нина Кирсо находится в одной из полтавских клиник, за ее жизнь борются врачи.

"Трудно... Мы сильные и выстоим обязательно", - написал Лахин в Facebook.

"Нам всем нужно просто молиться за Нину", - отметил солист "Фристайла" Сергей Кузнецов.

Напомним, что группа "Фристайл" образовалась в ноябре 1988 года в Полтаве. В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность.

Группа "Фристайл" пользовалась в 90-е годы дикой популярностью благодаря шлягерам "Ах, какая женщина", "Целуй меня горячей" и "Прощай на веки, последняя любовь", Кроме того, именно с "Фристайлом" Казаченко впервые записал один из главных хитов своей карьеры "Больно мне, больно".