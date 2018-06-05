2018-06-05T16:18:32+03:00
Экономика

Рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg: в России самый богатый - «металлург» Владимир Лисин

А в мире — глава Amazon Джефф Безос
Елена ОДИНЦОВАdd_money
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Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАССПредседатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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Международное деловое агентство Bloomberg опубликовало свой очередной рейтинг миллиардеров. В топ-500 самых богатых людей мира — 25 россиян. Самым-самым состоятельным из них Bloomberg признало Владимира Лисина. В общемировом «зачете» миллиардеров он на 45 месте, только с начала года его состояние приросло более чем на $2 млрд — растут акции контролируемого им Новолипецкого металлургического комбината.

Весной самым богатым россиянином Лисина уже назвал Forbes — так что разночтений тут нет.

Миллиардером номер 1 вообще в мире признан Джефф Безос, основатель и глава Amazon. Его состояние, по расчетам Amazon, составляет сейчас $138 млрд. Для сравнения, у Лисина их только 20. На второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, долгие годы возглавлявший все рейтинги мировых богачей. Сейчас у него «всего» $94 млрд.

Самые состоятельные россияне по версии Bloomberg. Фото: Рушан КАЮМОВ

Самые состоятельные россияне по версии Bloomberg.Фото: Рушан КАЮМОВ

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