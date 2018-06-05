2018-06-05T16:38:37+03:00
Спорт

Лионель Месси снялся в фотосессии с козлами

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины "обыграл" одно из своих званий
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси снялся в фотосессии с козлами.Лионель Месси снялся в фотосессии с козлами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перед стартом чемпионата мира по футболу форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в своеобразной фотосессии - ее героями стали козлы. И одна из фотографий попала на обложку.

Это было сделано для журнала Paper, и в фотосессии имелся скрытый смысл. Все дело в том, что Лео Месси - не есть "козел". На английском акроним "Goat" (козел на английском языке) расшифровывается как "Greatest Of All Time" - лучший в истории. Однако же, Месси в интервью изданию поведал о любви к животным:

- Я рос рядом с ними, они меня многому научили. Сейчас у меня в семье живет пес по кличке Халк, он настоящий член семьи. Любовь, которую он демонстрирует по отношению к моим детям, а они — по отношению к нему, — это постоянная величина, - сказал Месси в интервью Paper.

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"I don't consider myself the best, I think I am just another player, On the field, we are all the same when the game begins." The #GOAT, @leomessi #PAPERGetsMessi #linkinbio
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"Argentines do everything we can to achieve what we want." @LeoMessi. Get to know the #GOAT now on papermag.com #PAPERGetsMessi
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Говоря же о себе, Месси был краток:

- Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто еще один игрок.

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The Greatest of All Time graces our Sports issue cover!
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Съемки прошли на ферме и учебном центре каталонского клуба La Granja Natura.

Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира по футболу 2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

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