Лионель Месси снялся в фотосессии с козлами
Перед стартом чемпионата мира по футболу форвард сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в своеобразной фотосессии - ее героями стали козлы. И одна из фотографий попала на обложку.
Это было сделано для журнала Paper, и в фотосессии имелся скрытый смысл. Все дело в том, что Лео Месси - не есть "козел". На английском акроним "Goat" (козел на английском языке) расшифровывается как "Greatest Of All Time" - лучший в истории. Однако же, Месси в интервью изданию поведал о любви к животным:
- Я рос рядом с ними, они меня многому научили. Сейчас у меня в семье живет пес по кличке Халк, он настоящий член семьи. Любовь, которую он демонстрирует по отношению к моим детям, а они — по отношению к нему, — это постоянная величина, - сказал Месси в интервью Paper.
Говоря же о себе, Месси был краток:
- Я не считаю себя лучшим. Думаю, я просто еще один игрок.
Съемки прошли на ферме и учебном центре каталонского клуба La Granja Natura.
Сборная Аргентины сыграет на чемпионате мира по футболу 2018 сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.