2018-06-05T18:54:00+03:00
В мире

Новозеландская проститутка получила королевский орден

За то, что создала первый в стране профсоюз путан
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Кэтрин Хили прославилась на ниве защиты прав секс-работниц и удостоилась за это высокой награды.Кэтрин Хили прославилась на ниве защиты прав секс-работниц и удостоилась за это высокой награды.Фото: YouTube
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В слезливых сериалах есть расхожий сюжет: молоденькая девушка от безысходности начинает торговать телом. Но потом раскаивается, возвращается на путь истинный, и жизнь ее обязательно вознаграждает. Жительница Новой Зеландии по имени Кэтрин Хили ни в чем не нуждалась и в путаны подалась по собственной воле. До раскаяния дело тоже не дошло, зато Хили громко прославилась на ниве защиты прав проституток и удостоилась за это высокой государственной награды.

Родилась она в 1956 году, на заре сексуальной революции, в семье, как сама вспоминала, «либеральных взглядов». Сложно сказать, насколько это повлияло на ее судьбу, но, отработав какое-то время учительницей, Катя решила, что молодыми годочками стоит распорядиться иначе и смело шагнула из школьного класса прямо на панель. Потом ее не раз арестовывали во время полицейских рейдов по борделям столицы страны - Веллингтона. Век путаны короток: в 45 лет мадам оставила ремесло и создала первый в стране профсоюз проституток, призванный бороться с распространением ВИЧ-инфекции и бесправием «жриц свободной любви». В итоге ее усилия привели к тому, что в 2003 году проституция в Новой Зеландии была легализована.

И вот 4 июня немалые достоинства экс-путаны оценили на самом высоком уровне. 62-летняя общественница получила орден «За заслуги перед Новой Зеландией». Указ о присуждении подписала сама королева Великобритании Елизавета II - по законодательству именно она является главой Страны двух островов.

- Раньше и представить было нельзя, что однажды мы с полицией сядем за один стол и вместе будем думать, как защитить «девочек» от рабства и насилия, - призналась взволнованная от обуревающих ее чувств Кэтрин.

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