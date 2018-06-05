В Москве презентовали главный талисман ЧМ-2018 - «Ложки Победы»

СЕГОДНЯ 15:01 2018-06-05T16:13:07+03:00

Чемпионат мира по футболу стартует в Москве 14 июня матчем России против Саудовской Аравии

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Радуйтесь, ложкари страны! Хваленые скрипачи и пианисты посрамлены, ведь именно ваш инструмент стал символом ЧМ-2018. Кто помнит матчи чемпионата мира в ЮАР? Только фанаты футбола, а вувузелу не забыть никогда.

Перед чемпионатом мира в Москве показали музыкальный инструмент, по сравнению с которым все африканские вувузелы вместе взятые - детский лепет. «Ложки победы» - вот настоящий символ российского футбола! Ими можно играть, а можно и есть. То есть они целиком отражают идею российских футболистов.

Своё детище изобретатели называют "национальным инструментом для болельщиков".

Сам инструмент (это две пластмассовых ложки с российскими гербами, скрепленные пластиковым держателем), мирно лежал на сцене возле плюшевого талисмана ЧМ-2018 Забиваки. Игрушечный волк опасливо на них косился, но в лапы не брал. Видимо, чувствовал, конкуренцию. Именно эти копии старинного русского инструмента по задумке его создателей должны стать главными сувенирами ЧМ-2018 и заполнить трибуны, вытеснив лохматого талисмана на периферию сознания.

А на самой сцене в это время шла презентация этих ложек. И была она настолько фантастической, что зал, сжимая выданные заранее инструменты в руках, потрясенно молчал. Потому что информация и цифры, льющиеся с трибун, завораживали.

- А теперь наш главный конструктор расскажет о том, как разрабатывались «ложки победы»! - тем временем говорил Рустам Нугманов, тот самый человек, который придумал как на простых ложках сделать непростые деньги.

В этой фразе две составляющие сводили с ума. Первая - интонация. Сказано было с таким пафосом, словно сейчас на демонстрировалась секретное оружие, с помощью которого парни Черчесова смогут отбить Москву в день финала чемпионата мира. Вторая - информация. Уже то, что у двух кусков пластмассы есть главный конструктор, внушало уважение и трепет.

Главный конструктор не подкачал. Он рассказывал, как мучительно долго он (а может быть и целое конструкторское бюро) разрабатывали форму ложек. Как изнурительно работали над уменьшением их веса. И кажется даже аэродинамика была учтена. Но пресс-конференцию создатели ложек победы собрали не за этим.

- Мы доработали «ложки победы»! - победоносно сообщил автор идеи.

Зал молчанием выразил глубокую и неподдельную заинтересованность.

- Нам все задавали один вопрос... - произнес Нагуманов, и подвесил интригующую паузу.

- Какой? - в немом вопросе замер зал, и кажется даже перестал дышать.

- Можно ли ими есть! - взорвал интригу ведущий.

- И? - молча спрашивал зал и нацеленные телекамеры.

- Мы доработали конструкцию, и сделали ложки съемными с адаптера!

Создатели уникальных ложек доработали своё изобретение и теперь ими можно есть.

Потрясенные зрители завороженно продолжали молчать. И только после небольшой паузы кто-то с дальних рядов тихо и неуверенно поинтересовался:

- Ура?

- Мы очень довольны, как развивается наш проект, - говорил тем временем Рустам Нугманов. - Раньше мы делали 3 тысячи ложек в месяц, а теперь столько же в день. Планируем, что к чемпионату мира довести эту цифру до 10 тысяч!

Зал в уме занялся умножением. На оффсайте проекта ложки стоят 990 рублей. Умножаем на 10000 и получается почти 10 млн рублей прибыли. В день! Да это же выгоднее, чем подряд на строительства «Зенит»-арены! А в закатившихся глазах репортера одного из ведущих телеканалов читались слова «Не тем мы занимаемся, не тем...»

А Рустам Нагуманов тем временем перешел к благодарностям:

- Спасибо, что нам для создания национального инструмента для болельщиков был предоставлен грант президента России!

А потом музыкант Тим Иванов, колотя по ударным инструментам этими ложками, исполнил потрясающее соло. Господи, как он стучал! Самозабвенно и громко... Ложки не выдерживали, и осколками сыпались на подкравшихся операторов к барабанам операторов. Тим брал новые, и все продолжалось.

А когда все смолкло первым очнулся невесть как случившийся здесь же бразильский журналист. Свой вопрос он задавал долго и путано.

- Вам показать как их можно использовать? - все-таки догадался о смысле автор идеи. - Смотрите: можно с помощью ладоней, можно с помощью ног, а можно с помощью плечей. И каждый раз новый звук!